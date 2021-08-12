Задержаны двое сбежавших из ИВС в Истре

Задержаны двое арестантов, совершивших побег в Истре. Денис Грозаву и Иван Цуркану скрывались на съемной квартире, передает телеканал «Известия». Поиски ещё троих заключенных продолжаются. Один из беглецов, Александр Мавриди, обвиняется в убийстве. За информацию о местонахождении объявлена награда в 1 млн рублей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.