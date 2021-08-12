Панамский сухогруз развалился надвое у берегов Японии

Сухогруз под флагом Панамы сел на мель вблизи побережья японской префектуры Аомори, после чего судно развалилось пополам. Об этом в среду, 12 августа, сообщает телеканал NHK.

Сотрудники береговой охраны Японии осуществили эвакуацию всех работников грузового корабля. Уточняется, что среди его пассажиров — граждане Филиппин и Китая.

Последствием аварии стала утечка топлива. Часть корпуса грузового судна постепенно сносится от берега, отчего нарастает угроза столкновения с другими кораблями.

2 августа в акватории Волго-Каспийского морского канала на мель сел иранский сухогруз.