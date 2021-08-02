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Иранский сухогруз сел на мель в порту Астрахани

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Иранский сухогруз сел на мель в акватории Волго-Каспийского морского канала. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области.

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«2 августа в 16:15 (15:15 мск) поступила информация о посадке на мель сухогруза Paya на 155,5-м км Волго-Каспийского морского судоходного канала. Порт приписки — Энзели, Исламская Республика Иран, сухогруз следовал по маршруту порт Астрахань – порт Амирабад», — указали в ведомстве.

Экипаж судна, как уточняется, состоит из 12 человек, и запас продовольствия на борту сухогруза имеется. В порт назначения судно шло пустым. Течи в сухогрузе обнаружено не было, как и загрязнения акватории.

Согласно сообщению пресс-службы, движение судов по каналу не перекрыто. Вопрос о снятии судна с мели прорабатывается судовладельцем вместе с заинтересованными службами и ведомствами.

Никто из присутствовавших на борту в результате происшествия не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

16 июля судно «Александр» село на мель на реке Дон в Азовском районе Ростовской области. На его борту находились 12 человек. Уточнялось, что разлива топлива в результате инцидента не произошло и судовой ход не был перекрыт. Как стало известно, следовало судно из Турции в порт Азов.

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