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Российским беспилотникам создают новую систему вооружения

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Минобороны разрабатывает новую систему вооружения для беспилотных летательных аппаратов, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Документ находится в высокой степени готовности и проходит согласование. В нем прописано, какое вооружение будет использовать каждая модель беспилотного летательного аппарата и для решения каких боевых задач они будут их применять.

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В отличие от иностранных аналогов, российские беспилотники, помимо управляемого оружия, в том числе и крылатых ракет большой дальности, получат и неуправляемые авиационные средства поражения.

Также предполагается, что для уничтожения целей вблизи от своих войск специально для беспилотников будет разработано семейство новых облегченных бомб и ракет.

В начале августа глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что у России появились ударные беспилотники, которые работают на расстоянии в тысячи километров. По словам министра, они оснащены оружием с дальностью действия в 500 и более км. Во время визита на Новосибирский авиастроительный завод Шойгу выразил надежду, что разработка строящегося там тяжелого ударного БЛА «Охотник» будет завершена в следующем году. Это позволит заключить крупный контракт на их серийное производство.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Войско дронское: беспилотникам подобрали оружие

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