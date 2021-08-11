Суд арестовал бывших премьера и министра туризма Северной Осетии

Басманный суд Москвы арестовал бывшего председателя правительства Республики Северная Осетия — Алания Сергея Такоева и экс-министра туризма республики Алана Диамбекова, обвиняемых в растрате. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Такоеву и Диамбекову, а также бывшему генеральному директору Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования Аиде Габараевой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 10 октября.

«В удовлетворении ходатайств стороны защиты об избрании более мягкой меры пресечения, в том числе домашнего ареста, запрета определенных действий или залога, отказано», — передает ТАСС.

По версии следствия, в 2014 году Такоев и Диамбеков, а также Габараева и другие лица обеспечили заключение госконтракта и приобретение у подконтрольного им ОАО «ОЗАТЭ» в республиканскую собственность объектов недвижимости по завышенной стоимости.

Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Фигурантов дела о растрате денежных средств бюджета Республики Северная Осетия — Алания в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) задержали накануне. У них провели обыски.

Такоев возглавлял правительство Северной Осетии с мая 2012 по июнь 2015 года.

Ранее, 29 июля, Генпрокуратура направила в суд дело соучастников братьев Ананьевых о хищении 87 млрд рублей в Промсвязьбанке.

Об обнаружении манипуляций с продажей акций Промсвязьбанка, которые были выкуплены у ряда негосударственных пенсионных фондов, Центробанк заявил в конце 2017 года. Тогда же стало известно, что экс-владелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев уехал из России.

В сентябре 2019 года СК РФ заочно предъявил Ананьевым обвинение в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Тогда же их заочно арестовали и объявили в международный розыск.

30 мая 2019 года Арбитражный суд Москвы арестовал имущество братьев Ананьевых, а также бывших топ-менеджеров Промсвязьбанка на сумму до 282,2 млрд рублей.