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Экс-премьера Северной Осетии задержали по делу о растрате

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Бывшего председателя правительства Северной Осетии Сергея Такоева и экс-министра туризма республики Алана Диамбекова задержали по делу о растрате, у них проводятся обыски. Об этом сообщила журналистам во вторник, 10 августа, официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

«Расследуется уголовное дело о растрате денежных средств бюджета Республики Северная Осетия-Алания в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ)», — уточнила она, добавив, что по подозрению в совершении этого преступления кроме Такоева и Диамбекова задержали гендиректора ОАО «ОЗАТЭ» Аиду Габараеву.

Петренко добавила, что в настоящее время проходят обыски по местам их жительства. Другие подробности не приводятся.

Такоев возглавлял правительство Северной Осетии с мая 2012 года по июнь 2015-го.

22 июля стало известно, что в отношении первого заместителя министра природных ресурсов и экологии Хакасии Сергея Глушкова возбуждено уголовное дело. Его заподозрили в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному с использованием служебного положения, в крупном размере).

По информации следствия, речь идет о растрате имущества в процессе ликвидации автономного учреждения.

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