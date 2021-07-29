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Генпрокуратура направила в суд дело соучастников братьев Ананьевых

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Генпрокуратура России направила в суд дело соучастников братьев Ананьевых о хищении 87 млрд рублей в Промсвязьбанке. Об этом в ведомстве сообщили в четверг, 29 июля.

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«Заместителем генерального прокурора Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Николая Цуканова, Андрея Мукина, Ольги Антоновой, Айгуль Шайхутдиновой и Екатерины Духовой. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата, то есть хищение чужого имущества, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере»)», — говорится в сообщении.

Дело направлено в Лефортовский районный суд для рассмотрения по существу.

23 марта Батраза Плиева и гражданина Украины Ивана Пидлужного, также являющихся фигурантами уголовного дела, заочно арестовали по решению суда.

В конце 2017 года Центробанк заявил об обнаружении манипуляций с продажей акций Промсвязьбанка, которые были выкуплены у ряда негосударственных пенсионных фондов. Тогда же стало известно, что экс-владелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев уехал из России.

В сентябре 2019 года СК РФ заочно предъявил экс-владельцам Промсвязьбанка Алексею и Дмитрию Ананьевым обвинение в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Тогда же их заочно арестовали и объявили в международный розыск.

30 мая 2019 года Арбитражный суд Москвы арестовал имущество братьев Ананьевых, а также бывших топ-менеджеров Промсвязьбанка на сумму до 282,2 млрд рублей.

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