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Экс-владельцев Промсвязьбака заочно обвинили в растрате

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следственный комитет России заочно предъявил экс-владельцам Промсвязьбанка Алексею и Дмитрию Ананьевым обвинение в растрате. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.

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По ее словам, следствие ходатайствовало об аресте обвиняемых.

«Поступили ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Ананьева Алексея Николаевича и Ананьева Дмитрия Николаевича, обвиняемых по части 4 статьи 160 УК РФ», — сообщила Царева.

30 мая Арбитражный суд Москвы арестовал имущество братьев Ананьевых, а также бывших топ-менеджеров Промсвязьбанка на сумму до 282,2 млрд рублей.

Промсвязьбанк подал иск к бывшим владельцам и руководству в конце 2018 года. Тогда в финансовой организации сообщили, что она ведет работу по возврату активов, «выведенных бывшими собственниками из контура банка за границу».

В декабре 2017 года Центробанк России обнаружил манипуляции с продажей акций Промсвязьбанка, которые были выкуплены у ряда негосударственных пенсионных фондов (НПФ). В тот же день Дмитрий Ананьев уехал из России.

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