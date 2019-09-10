Экс-владельцев Промсвязьбанка объявили в международный розыск

Экс-владельцы Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы, обвиняемые в растрате, объявлены в международный розыск. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на следователя.

«Прошу приобщить к материалам дела документы, подтверждающие объявление обвиняемых в международный розыск», — сказал он на заседании Басманного суда Москвы.

Ранее во вторник Следственный комитет России заочно предъявил экс-владельцам Промсвязьбанка Алексею и Дмитрию Ананьевым обвинение в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). 30 мая Арбитражный суд Москвы арестовал имущество братьев Ананьевых, а также бывших топ-менеджеров Промсвязьбанка на сумму до 282,2 млрд рублей.

Промсвязьбанк подал иск к бывшим владельцам и руководству в конце 2018 года. Тогда в финансовой организации сообщили, что она ведет работу по возврату активов, «выведенных бывшими собственниками из контура банка за границу».

В декабре 2017 года Центробанк России обнаружил манипуляции с продажей акций Промсвязьбанка, которые были выкуплены у ряда негосударственных пенсионных фондов (НПФ). В тот же день Дмитрий Ананьев уехал из России.