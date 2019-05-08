Перейти в оборонку: Промсвязьбанк готов стать основным кредитором ВПК

На поддержку оборонно-промышленного комплекса Промсвязьбанком (ПСБ) было направлено почти 200 млрд рублей. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил руководитель финансового учреждения Петр Фрадков. По его словам, сегодня банк осуществляет кредитное сопровождение 40% государственных оборонных контрактов, а к 2021 году рассчитывает выйти на цифру 70%. Планы ПСБ коррелируют с планами правительства, которое намерено закрепить эту долю за банком на законодательном уровне. А создание в стране банка, в приоритетном порядке дающего займы таким предприятиям, доказало свою эффективность, отметили опрошенные «Известиями» эксперты.

Удвоить контракты

​Перед Промсвязьбанком, несмотря на его сравнительно недолгую историю, стоят очень большие задачи, подчеркнул Владимир Путин, открывая встречу. В ответ Петр Фрадков заверил главу государства, что работа по трансформации Промсвязьбанка из санируемого банка в опорный для гособоронзаказа (ГОЗ) и поддержки предприятий ОПК активно ведется при поддержке правительства и Центробанка.

— На данный момент банк сопровождает практически 40% государственных оборонных контрактов, что выводит его в один из банков-лидеров по этой части, –— подчеркнул он. — Саккумулировав ресурсы, банк уже начал кредитовать предприятия отрасли, и кредитует достаточно активно. Буквально на последнюю отчетную дату мы говорим о почти 200 млрд рублей поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса.

​К 2021 году банк будет в состоянии вести до 70% контрактов всего военно-промышленного комплекса в части предоставления кредитных ресурсов, уверен Петр Фрадков.

— Как у вас складываются отношения с правительством и коллегами из других финансовых учреждений, которые раньше несли основную нагрузку по обеспечению гособоронзаказа? — уточнил Владимир Путин.

​Трансформация кредитования предприятий ВПК должна пройти безболезненно для отрасли, полагает глава Промсвязьбанка.

— И в этом смысле мы с коллегами из коммерческих банков в том числе такой формат предусмотрели, — заверил руководитель финансового учреждения. — Правительство нас поддерживает, выходят все необходимые законы и подзаконные акты. И очень поддерживает Банк России в части именно тех регуляторных мер, которые позволяют нам активно эту работу как банку вести.

Банк против санкций

Банки заинтересованы в кредитовании ОПК, поскольку в этой сфере достаточно высокая доля госзаказа, заметил в беседе с «Известиями» доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб. По его словам, в развитых странах коммерческие банки достаточно активно пытаются участвовать в выдаче займов именно предприятиям ОПК. Создание в России одного или нескольких крупных банков, которые в приоритетном порядке предоставляют кредиты таким предприятиям, является оправданным шагом, уверен эксперт.

​ПСБ должен стать центральным банком, обслуживающим ОПК, постепенно роль других организаций, участвующих в поддержке комплекса, будет упраздняться, отметил аналитик ГК АЛОР Алексей Антонов.

— Таким образом кредитование отрасли будет сосредоточено в одном банке, и тем самым остальные ограждаются от санкций, — пояснил «Известиям» эксперт.

Планы Промсвязьбанка принять на себя 70% контрактов в сфере ОПК к 2021 году коррелируют с планами правительства, которое хочет закрепить на законодательном уровне эту долю за банком, напомнил директор по развитию бизнеса «БКС Премьер» Антон Граборов. По его словам, весь объем средств в рамках госконтрактов и кредитов в сфере ОПК оценивается примерно в 1,5 трлн рублей, что является весьма существенной суммой.

— На фоне западных санкций против ВПК идея специализированного банка по кредитованию предприятий отрасли доказала свою эффективность, контракты часто долгосрочны и требуют длинных кредитов, — пояснил он «Известиям».

Гражданский сектор

Промсвязьбанк работает и в гражданских секторах экономики. По словам Петра Фрадкова, за последние несколько месяцев гарантийно-кредитная поддержка предприятий малого и среднего предпринимательства доведена до 140 млрд рублей, а уровень обслуживания физлиц вырос на 40% и составил более 100 млрд рублей.

Занимается банк и военной ипотекой. Это важный механизм для государства, который позволяет повысить привлекательность военной службы на длительный срок, подчеркнул Антон Граборов.

— Для ПСБ развитие данного направления очень логично, являясь опорным банком для гособоронзаказа, он активно принимает участие и в других госпрограммах, связанных с военной отраслью, — сказал эксперт.

По статистике, в России обеспеченность жильем военных далека от желаемой, поэтому ипотека среди них востребована, добавил Юрий Твердохлеб. При этом он отметил, что необходимо дать возможность оформлять военную ипотеку и другим коммерческим банкам. В отличие от других заемщиков военные более надежны и имеют стабильный заработок, пояснил эксперт.