На прошлой неделе объявили, что опорным банком для работы с гособоронзаказом станет санируемый Промсвязьбанк (ПСБ). Но вопреки ажиотажу, который вызвала эта новость, не стоит ждать глобальных перемен и передела сфер влияния в секторе. Равно как и кардинальных изменений в моделях деятельности банков, связанных с гособоронзаказом, и самого Промсвязьбанка.

С марта 2017 года Банк России перестал раскрывать сведения об исполнителях государственного оборонного заказа. На начало февраля прошлого года деньги «оборонки» хранились на счетах в семи банках. Это Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, банк «Россия», Новикомбанк, Россельхозбанк и банк «Санкт-Петербург». В них находилось около 540 млрд рублей средств гособоронзаказа, которые не составляли даже 1% валовых обязательств кредитных организаций. То есть сектор в существенной степени не зависел от этих денег, а рассчитывать на них могла горстка топовых банков. Для них обслуживание гособоронзаказа было и остается в первую очередь вопросом статуса и репутации.

При этом с точки зрения дохода эта работа далеко не так привлекательна: комиссионные за обслуживание исполнителей гособоронзаказа невелики относительно расходов кредитных организаций. Это не то направление, которое существенно отразилось бы на эффективности деятельности банков.

Статус опорного банка не означает его монополию на работу с гособоронзаказом. Уполномоченные банки, по крайней мере крупнейшие, продолжат обслуживать его исполнителей. Выводить из них эти средства нет ни причин, ни смысла. Тройка кредитных организаций с наибольшим объемом средств исполнителей гособоронзаказа — это системно значимые игроки. Риск их дефолта минимален. Кроме того, их позиции в секторе так прочны, что любые искусственно созданные для них сложности отразились бы на состоянии всей банковской системы. Поэтому регулятор не допустит значимого оттока средств гособоронзаказа с их счетов.

Нужно сделать оговорку, что, если бы такой отток всё же произошел, банки бы его спокойно выдержали. Экстренной поддержки для этого не потребовалось бы.

На счетах в Промсвязьбанке средства гособоронзаказа, вероятнее всего, будут аккумулироваться постепенно. Не нужно ждать одномоментного изменения структуры его баланса и перечня проводимых операций. Одним из критериев выбора Промсвязьбанка была универсальность его бизнес-модели. Деятельность опорного банка и далее должна оставаться разнообразной, потому что это одно из базовых условий финансовой устойчивости. Этого принципа ПСБ придется придерживаться для сохранения нового статуса. При этом Промсвязьбанк останется нормальным коммерческим банком, то есть целью его деятельности по-прежнему будет получение прибыли. Как раз для этого нужно проводить весь перечень операций и иметь соответствующие источники их финансирования.

Это не означает, что банк начнет работать с гособоронзаказом без внутренних структурных изменений. Ему предстоит докапитализация, расчистка баланса от проблемных активов, проявление и заделывание всех «дыр», оптимизация денежных потоков. Всё это будет сделано в рамках финансового оздоровления. Санация и стала одной из основных причин, по которым банк сделали опорным для работы с гособоронзаказом.

Сейчас кредитная организация находится под контролем Фонда консолидации банковского сектора, то есть, по сути, ЦБ. Во-первых, это означает, что опорный банк будет максимально прозрачен для регулятора — никакие из его проблем не будут скрыты. Во-вторых, из него можно «вылепить» структуру, подходящую на роль опорного банка. Как минимум это означает грамотную балансировку принимаемого риска и запаса финансовой устойчивости.

Санация Промсвязьбанка становится целевой — на выходе должен получиться банк, кредитоспособность которого не вызывает сомнений при сохранении полного спектра направлений деятельности и адекватной доходности. До завершения финансового оздоровления это невозможно. Поэтому и позиции банка в сфере гособоронзаказа, скорее всего, будут наращиваться небыстро. Это займет несколько лет, что поспособствует недопущению массового перетока исполнителей гособоронзаказа из тех банков, в которых они обслуживаются сейчас.

Автор — банковский аналитик рейтингового агентства «Эксперт РА»

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