Условности договора: ректора Второго меда заподозрили в махинациях с госзаказом

Законность проведения ряда тендеров РНИМУ им. Н.И. Пирогова может оказаться под вопросом: правоохранительные органы увидели в них признаки аффилированности. Об этом рассказал «Известиям» знакомый с ситуацией источник. По его данным, университет заключал контракты с дистрибьюторами компании «Евроген», соучредителем которой оказался ректор вуза Сергей Лукьянов. Личную заинтересованность в проведении этих сделок руководитель Второго меда отрицает. Тем временем у правоохранителей появились вопросы и при анализе использования учреждением предметов интеллектуальной собственности — нашумевших изобретений «Экзокисть» и «Индикатор-Био».

Близкие компании

Прежде всего подозрительным правоохранителям показалось количество госконтрактов РНИМУ им. Н.И. Пирогова с предприятиями, имеющими признаки аффилированности с ректором вуза Сергеем Лукьяновым, уточнил источник редакции.

Проанализировав сайт госзакупок, «Известия» обратили внимание на контракты Второго меда с действующими дистрибьюторами компании ЗАО «Евроген» — ООО «Компания Хеликон», ООО «Медиген» и ООО «Альгимед». В различные периоды они становились не просто победителями тендеров на заключение госконтрактов с РНИМУ, а единственными участниками аукциона.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, соучредителем ЗАО «Евроген» с долей 50% уставного капитала является ректор РНИМУ имени Пирогова Сергей Лукьянов.

Из сведений на сайте госзакупок выяснилось, что ООО «Компания Хеликон» с 2011 по 2019 год заключило с РНИМУ имени Пирогова 98 контрактов на общую сумму 241 млн рублей, ООО «Альгимед» с 2014-го по 2019-й — 23 контракта на 28 млн рублей в общей сложности, а ООО «Медиген» в 2018 году стало обладателем контракта на 154 520 рублей.

Условности договора Фото: РИА Новости/Владимир Песня

На вопрос «Известий» об учредителях компании представитель «Еврогена» отметил, что «все данные есть в открытом доступе, другой информации нет». Ректор РНИМУ Сергей Лукьянов, в свою очередь, отрицает, что акции ЗАО принадлежат ему.

— Много лет назад, начав карьеру чиновника, я сначала передал в управление, а потом и отдал все акции партнерам, — сказал «Известиям» Сергей Лукьянов. — Университет работает с десятками компаний. Ну что, я должен ввести запрет на коммерческие отношения с университетом? У нас 115 кафедр, шесть исследовательских институтов и 6000 сотрудников. Неужели вы думаете, что я вижу все контракты, которые заключаются, и что это вообще в человеческих силах?

Получить комментарии от компаний-дистрибьюторов не удалось. В «Медигене» рассказывать «Известиям» о своем сотрудничестве с РНИМУ отказались, в «Альгимеде» заявили, что все сотрудники на удаленке и связаться с ними пока не представляется возможным, а по указанным ООО «Компания Хеликон» номерам вообще никто не ответил.

Направленный в Минздрав запрос «Известий» был переадресован в РНИМУ имени Пирогова. В официальном ответе вуза отмечается, что с 2012 года Сергей Лукьянов не является акционером компании «Евроген», но остается ее учредителем.

— Таким образом, Сергей Лукьянов не способен оказывать влияние на деятельность ЗАО «Евроген», и, соответственно, отсутствует наличие между данными организациями связанности (аффилированности), — отметили в РНИМУ.

Общественный контроль

В ФАС на запрос «Известий» ответили, что проверок на предмет возможной аффилированности контрактов РНИМУ имени Пирогова не проводилось.

«В случае обнаружения признаков нарушения РНИМУ имени Пирогова антимонопольного законодательства или поступления в антимонопольный орган заявления ФАС России проведет соответствующие контрольные мероприятия в рамках своей компетенции», — говорится в ответе ведомства.

Доказать аффилированность при заключении контрактов даже в случае ее очевидности зачастую очень сложно, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Условности договора Ректор РНИМУ им. Н.И. Пирогова Сергей Лукьянов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Фактически аффилированность проявляется везде и во всем. Это использование служебных полномочий, должностного положения с целью реализации конфликта собственных интересов. И это коррупция в прямом смысле слова. Вопрос в том, как ее выявить. Аффилированы многие структуры, но люди, занимающие высокое положение, прикрывают себя, — заявил «Известиям» председатель национального комитета по противодействию коррупции Юрий Макеев.

По его словам, иногда при заключении госконтрактов и проведении тендеров специально создаются условия, в которых некоторые участники просто не могут принять в них участие. Например, привел пример эксперт, возникают технические препятствия в виде блокировки IP-адресов компаний в момент подачи конкурсной заявки.

Гендиректор Центра размещения государственного заказа, юрист Александр Строганов подчеркнул: хоть в законе четко указано, что привлечение к тендерам аффилированных компаний запрещено, такая практика все равно широко распространена.

— Это касается не только вузов, а почти любых бюджетных учреждений. Случаев, когда в конкурсе участвует какая-то уникальная компания, — один на тысячу. А в остальных, если на конкурс выходит только одна компания, это всегда следствие чьего-то интереса, — сказал «Известиям» юрист.

Эксперты сошлись во мнении, что в решении сложившейся проблемы поможет только контроль за тендерами через общественные институты.

Стоит отметить, что представители РНИМУ имени Пирогова и раньше оказывались в поле зрения правоохранительных органов. Так, в 2018 году следственной частью ГУВД Москвы было возбуждено уголовное дело по подозрению в хищении бюджетных средств в отношении сотрудников компании «ГлавСтройМонтаж-5» (ГСМ-5).

По словам источника «Известий» в правоохранительных органах, в 2015 году ГСМ-5 заключила госконтракт с РНИМУ имени Пирогова на реконструкцию здания Центра доклинических трансляционных исследований. Общая стоимость работ оценивалась в 983,3 млн рублей.

Строительной компании в качестве аванса перевели 200 млн рублей, но по факту ни один из этапов реконструкции выполнен не был, утверждает собеседник редакции. В результате руководство РНИМУ имени Пирогова расторгло контракт в одностороннем порядке, однако вложенные деньги обратно не получило.

В причастности к этому подозревается советник ректора РНИМУ имени Пирогова Максим Огарев — по данным следствия, именно он, зная о несоответствии действительности того, что изложено на бумаге, мог заставлять подчиненных подписывать акты приемки и подписывать их сам.

Условности договора Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Получить комментарий представителей ГСМ-5 не удалось. Официального сайта у организации нет, а по имеющимся в открытых источниках телефонам никто не отвечает — номера переключаются на автоответчик.

На какой стадии сейчас находится расследование, неизвестно — «Известия» направили запрос в МВД России.

Тайна патентов

Сомнительной оказалась и деятельность РНИМУ имени Пирогова по использованию предметов интеллектуальной собственности, продолжил источник «Известий». Одна из претензий, уточнил он, возникла к проекту «Экзокисть», презентация которого прошла 9 февраля 2018 года. В РНИМУ имени Пирогова заявили о разработке силами своих ученых первой в мире экзокисти (перчатки с нейроинтерфейсом для восстановления функции парализованной кисти у перенесших инсульт).

Однако подобные исследования уже осуществлялись в период с 1990 по 2012 год на базе другой лаборатории, принадлежащей ФГБУН «Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии» РАН, подчеркнул источник.

Главными разработчиками выступила группа ученых института — Александр Фролов (он умер в июне 2020 года), Павел Бобров, Елена Бирюкова, Михаил Исаев и Виктор Оганесян. С 2011 по 2016 год на исследования экзокисти и создание интерфейса было выделено восемь грантов.

В апреле 2013 года был зарегистрирован патент, среди авторов которого фигурировал Павел Бобров. В период активных исследований ученый вместе со своим отцом Дмитрием Бобровым и Александром Фроловым учредили компанию ООО «ИмэджериСофт».

Условности договора Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В октябре 2013 года на должность проректора по критическим биомедицинским технологиям РНИМУ имени Пирогова был назначен Сергей Лукьянов. Вскоре вуз выступил инициатором шести закупок на разработку алгоритмов, методик управления и гибридного интерфейса экзоскелета. Названия части этих тендеров созвучны темам исследований, проведенных Дмитрием Бобровым и Александром Фроловым.

Согласно данным сайта госзакупок, общая стоимость контрактов составила 20,83 млн рублей. Победителем конкурса и исполнителем каждый раз становился «ИмэджериСофт».

— То есть не исключается, что имел место возможный сговор для использования предметов интеллектуальной собственности с целью проведения дублирующих научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ за счет бюджетных средств, — пояснил источник.

В 2006 году с привлечением ученых из РНИМУ им. Н.И. Пирогова была разработана и принята целевая программа Министерства здравоохранения и социального развития в рамках нацпроекта «Здоровье» на 2008–2010 годы. А в период с 2011-го по 2016-й для этой группы ученых были выделены восемь грантов по направлению исследования «экзокисть и создание интерфейса».

«Известиям» удалось связаться с одним из разработчиков экзокисти — Павлом Бобровым. Ученый рассказал, что РНИМУ имени Пирогова сейчас занимается внедрением этой технологии, потому что координировал центры, проводившие соответствующие исследования.

— Есть несколько патентов, в том числе не только у РНИМУ. Но в патенте на экзокисть я даже не помню, указана ли организация. Там был достаточно большой список соавторов, которые работают в разных учреждениях, — сказал «Известиям» Павел Бобров. — Что касается фирм — понимаете, тут каждый год меняются условия игры. Очень часто для привлечения программистов либо каждый раз надо заключать по 10 договоров каждый месяц, либо можно создать некую фирму. Поэтому создали нашу компанию.

Подобная с экзокистью ситуация произошла и с прибором-анализатором «Индикатор-Био», предназначенным для выявления коронавируса вне лабораторных условий. Этот прибор был разработан компанией «Троицкий инженерный центр» группы компаний «ТехноСпарк» (входит в инвестиционную суть группы «Роснано»). Создание и разработка проводились по заказу и в кооперации с РНИМУ им. Н.И. Пирогова. А единственным поставщиком прибора стал медтехкластер «Южный», учредителем которого является то самое ЗАО «Евроген», акционером которого не является ректор Сергей Лукьянов.