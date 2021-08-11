Украинских олимпийцев обвинили в «щебете» на русском языке

Говорящие по-русски спортсмены сборной Украины ведут психологическую войну против украинского общества и ломают его. Об этом заявила украинская писательница Лариса Ницой в своем Facebook-аккаунте.

«Да они издеваются! Сколько сделано замечаний! Но это такая их психологическая война с нами. Это так эти курицы нас ломают. Оно слышало, что надо говорить на украинском, но стоит и щебечет по-своему» — так писательница прокомментировала услышанную по телевизору речь двух спортсменок, которые во время Олимпиады в Токио общались с журналистами на русском языке.

Ницой, выступающая за украинский язык во всех сферах жизни, подчеркнула, что спортсменам на Олимпиаде нужно представлять свою страну на украинском языке, но они проигнорировали эти требования. «Если едешь представлять Украину, то представляй ее на украинском языке! На украинском! А если едешь представлять себя — то фиг бы ты поехал, потому что на те соревнования едут не от себя, а от страны!» — написала Ницой.

При этом она обвинила в создавшейся ситуации тренера сборной Украины и Федерацию спорта, допускающих, по мнению писательницы, подрыв национальной безопасности, а также украинских блогеров и омбудсмена по защите государственного языка Украины Тараса Креминя, из-за попустительства которых на телевидении звучит «русское щебетание».

Ранее, 6 августа, Ницой предложила называть русский язык московским, а Россию — Московией.

На Украине с 2019 года, когда вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», ведется борьба с русским языком. Закон предполагает тотальную украинизацию госуправления, сферы обслуживания, здравоохранения и других сфер общественной и частной жизни.

С 16 января 2021 года на Украине работников супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений в сфере обслуживания обязали обслуживать посетителей только на украинском языке. Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, русский язык не является собственностью РФ. При этом он напомнил, что вопрос государственного языка в стране законодательно урегулирован, им является украинский.

6 августа уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь объявил, что всем жителям страны, кому не нравится закон о госязыке, следует уехать из страны. По его словам, угроза языку равносильна угрозе национальной безопасности, существованию украинской нации и ее государства, так как язык — это «своеобразный код нации», а не только способ общения.

В свою очередь, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Константин Затулин заявил «Известиям», что антироссийский курс Украины постепенно превращается в антирусский, что может стать прологом для будущих внутренних конфликтов в стране.