В ГД оценили призыв к противникам тотальной украинизации уехать из Украины

Антироссийский курс Украины постепенно превращается в антирусский, что может стать прологом для будущих внутренних конфликтов в стране. Об этом в пятницу, 6 августа, заявил «Известиям» замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Константин Затулин.

Ранее в этот день уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь сказал, что всем жителям страны, кому не нравится закон о госязыке, следует уехать из Украины. По его словам, угроза языку равносильна угрозе национальной безопасности страны, существованию украинской нации и ее государства, так как язык — это «своеобразный код нации», а не только способ общения.

По словам депутата Госдумы, это заявления людей, которые поставили на превращение Украины в моноэтническое государство. Он отметил, что курс, по которому страна идет с первых дней своей независимости, вначале проявлялся в скрытых формах, однако в особенности после событий 2014 года он стал откровенным. Соответственно, ничем другим, кроме как преследованием по национальному признаку, попытками ассимиляции, запретом на естественные права и свободы каждого человека, это не является, добавил Затулин.

«По каждому чиху, который происходит на Украине, собирать Совбез ООН не будут, но в целом ситуация известна. Это антироссийский курс Украины, за которым уже проглядывает антирусский курс. Для кого-то это незначительное изменение, но я вижу серьезный разворот в этом направлении, который чреват большими бедами не только для русских на Украине, но и для самой Украины как таковой, потому что это пролог для будущих внутренних конфликтов и столкновений», — сказал он.

Оценивая возможность международной реакции, депутат подчеркнул, что обольщаться не приходится. Если говорить о Западе, у которого есть большое влияние на мировой арене, в случае с Украиной эти страны не заинтересованы в том, чтобы обращать на подобное внимание, заключил Затулин.

6 августа украинская писательница Лариса Ницой предложила переименовать русский язык в «московский», так как это его «исторически правильное название». По ее словам, Россия украла название русского языка у Украины, который, по ее словам, в стране давно никому не нужен, а граждане используют его в речи просто по привычке.

14 июля Конституционный суд Украины признал конституционным закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он предполагает тотальную украинизацию госуправления, сферы обслуживания, здравоохранения и других сфер общественной и частной жизни, вступил в силу летом 2019 года.

13 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что русский язык не является собственностью РФ. При этом он напомнил, что вопрос государственного языка в стране законодательно урегулирован, им является украинский.

С 16 января 2021 года на Украине работников супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений в сфере обслуживания обязали обслуживать посетителей только на украинском языке.