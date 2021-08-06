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В Киеве предложили противникам тотальной украинизации уехать из страны

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Всем жителям Украины, кому не нравится закон о государственном языке, следует уехать из страны. Об этом в пятницу, 6 августа, заявил уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь.

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По его словам, угроза украинскому языку равносильна угрозе национальной безопасности страны, существованию украинской нации и ее государству, так как язык — это «своеобразный код нации», а не только способ общения.

«Поэтому, кого не устраивает наличие уполномоченного по защите государственного языка, языкового закона, кого не устраивает украинское государство, сформулируйте это всё перед отправкой в другие страны, где, по вашему мнению, вы будете ощущать себя комфортно», — написал он на своей странице в Facebook.

Ранее в этот день украинская писательница Лариса Ницой предложила переименовать русский язык в «московский», так как это его «исторически правильное название». По ее словам, Россия украла название русского языка у Украины, который, по ее словам, в стране давно никому не нужен, однако граждане используют его в речи просто по привычке.

14 июля Конституционный суд Украины признал конституционным закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он предполагает тотальную украинизацию госуправления, сферы обслуживания, здравоохранения и других сфер общественной и частной жизни, вступил в силу летом 2019 года.

13 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что русский язык не является собственностью РФ. При этом он напомнил, что вопрос государственного языка на Украине законодательно урегулирован, им является украинский.

С 16 января 2021 года на Украине работников супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений в сфере обслуживания обязали обслуживать посетителей только на украинском языке.

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