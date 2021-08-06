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На Украине предложили переименовать русский язык в московский

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Русский язык следует переименовать в «московский», так как это его «исторически правильное название». Об этом в пятницу, 6 августа, заявила украинская писательница Лариса Ницой.

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«Я называю этот язык московским. <…> Призываю всех называть Россию Московией, их историческим названием», — заявила Ницой в эфире телеканала «Украина 24».

Женщина утверждает, что Россия украла название русского языка у Украины, который, по ее словам, в стране давно никому не нужен, однако граждане используют его в речи просто по привычке.

Кроме того, Ницой напомнила о законе «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», писательница отметила, что он послужил «волшебным пенделем» для граждан, продолжающих использовать русский язык в быту.

14 июля Конституционный суд Украины признал конституционным закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он предполагает тотальную украинизацию госуправления, сферы обслуживания, здравоохранения и других сфер общественной и частной жизни, вступил в силу летом 2019 года.

13 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что русский язык не является собственностью РФ. При этом он напомнил, что вопрос государственного языка на Украине законодательно урегулирован, им является украинский.

С 16 января 2021 года на Украине работников супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений в сфере обслуживания обязали обслуживать посетителей только на украинском языке.

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