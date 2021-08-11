Месси пообещал усердно готовиться к своему первому матчу за ПСЖ

Бывший футболист футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси заявил, что будет усердно готовиться к своему первому матчу за «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), однако затруднился назвать дату игры. Об этом спортсмен сообщил в среду, 11 августа, на пресс-конференции по случаю подписания контракта с командой.

«У меня был отпуск. Я вчера говорил с техническим штабом, нужно начать тренироваться, усердно работать. Постараюсь выйти как можно скорее. Когда тренерский штаб решит, что я готов, я выйду на поле», — приводит «Спорт-Экспресс» слова заявил Месси.

Ранее в этот день французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» объявил, что шестикратный обладатель «Золотого мяча» аргентинский форвард Лионель Месси стал новым игроком команды. Контракт с 34-летним аргентинцем рассчитан на два сезона с возможностью продления еще на год — до июня 2024-го, футболист будет выступать за клуб под номером 30. ПСЖ готов обеспечить форварду зарплату около €35 млн за сезон.

8 августа Месси на пресс-конференции, посвященной его уходу из футбольного клуба «Барселоны», не сдержал эмоций и заплакал. Позже он рассказал, что надеется на скорое возвращение в клуб. Он также признался, что сделал всё возможное для того, чтобы остаться в команде.

ФК «Барселона» объявила об уходе Месси 5 августа. Команда не смогли зарегистрировать в лиге новый контракт с игроком из-за финансовых правил чемпионата Испании.

В составе «Барселоны» Месси десять раз выигрывал чемпионат Испании, семь раз завоевывал Кубок Испании, восемь раз побеждал в Суперкубке Испании, четыре раза над головой поднимал кубок Лиги чемпионов и по три раза Суперкубок УЕФА и клубного чемпионата мира.