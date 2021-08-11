Прямой эфир
Мир
Семья олимпийской чемпионки из Китая отказалась от многомиллионной премии
Мир
МИД Белоруссии предложил США сократить численность посольства в Минске
Мир
В Киеве заявили об угрозе из-за отсутствия дубляжа фильмов на украинском языке
Политика
Путин поручил главе МЧС лично отправиться в Якутию
Общество
Синоптик пообещал москвичам совершенно летнюю погоду к концу недели
Общество
Более 11,5 тыс. лифтов заменили в Подмосковье за семь лет
Экономика
Минфин предложил запустить эксперимент по дистанционной продаже вина
Мир
ФРГ приостановила депортацию нелегальных мигрантов в Афганистан
Мир
Правительство Литвы введет ряд ограничений для непривитых от COVID-19

Месси пообещал усердно готовиться к своему первому матчу за ПСЖ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший футболист футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси заявил, что будет усердно готовиться к своему первому матчу за «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), однако затруднился назвать дату игры. Об этом спортсмен сообщил в среду, 11 августа, на пресс-конференции по случаю подписания контракта с командой.

Мессионер: как лучший футболист мира меняет экономику «Барселоны» и ПСЖ
Аргентинец дебютирует при полном стадионе «Парк де Пранс» и будет выступать под необычным номером

«У меня был отпуск. Я вчера говорил с техническим штабом, нужно начать тренироваться, усердно работать. Постараюсь выйти как можно скорее. Когда тренерский штаб решит, что я готов, я выйду на поле», — приводит «Спорт-Экспресс» слова заявил Месси.

Ранее в этот день французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» объявил, что шестикратный обладатель «Золотого мяча» аргентинский форвард Лионель Месси стал новым игроком команды. Контракт с 34-летним аргентинцем рассчитан на два сезона с возможностью продления еще на год — до июня 2024-го, футболист будет выступать за клуб под номером 30. ПСЖ готов обеспечить форварду зарплату около €35 млн за сезон.

8 августа Месси на пресс-конференции, посвященной его уходу из футбольного клуба «Барселоны», не сдержал эмоций и заплакал. Позже он рассказал, что надеется на скорое возвращение в клуб. Он также признался, что сделал всё возможное для того, чтобы остаться в команде.

ФК «Барселона» объявила об уходе Месси 5 августа. Команда не смогли зарегистрировать в лиге новый контракт с игроком из-за финансовых правил чемпионата Испании.

В составе «Барселоны» Месси десять раз выигрывал чемпионат Испании, семь раз завоевывал Кубок Испании, восемь раз побеждал в Суперкубке Испании, четыре раза над головой поднимал кубок Лиги чемпионов и по три раза Суперкубок УЕФА и клубного чемпионата мира.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021