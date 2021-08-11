Заключенные забаррикадировались в тюрьме в Виргинии

Заключенные в тюрьме города Линчберг в американском штате Виргиния забаррикадировались в одном из помещений учреждения. Об этом сообщает в среду, 11 августа, Washington Post со ссылкой на полицию города.

Согласно информации полиции, заключенные вытеснили из помещения сотрудников около 18.00 по местному времени во вторник (01.00 мск). Позднее офицеры, а также переговорщики прибыли на место инцидента.

В настоящий момент информации о числе заключенных и их требованиях не поступало. Сведений о пострадавших среди осужденных или сотрудников исправительного учреждения также нет.

Ранее в мае KTIV со ссылкой на полицию сообщил, что бунт в тюрьме Кесальтенанго в Гватемале вспыхнул по окончании часов посещения заключенных. Беспорядки привели к гибели как минимум шести человек. В общей сложности в тюрьме Кесальтенанго на тот момент содержались 2250 заключенных.