Прививка или газ: в Вильнюсе разогнали крупнейшую акцию протеста

В Вильнюсе прошла крупнейшая за последние годы акция протеста. Митинг начался мирно, но позже перерос в беспорядки. Выступление вызвано намерением правительства ограничить права непривитых от коронавируса жителей — им хотят запретить пользоваться общественным транспортом, посещать больницы и магазины. «Известия разбирались в ситуации.

Что произошло в Вильнюсе

Утром 10 августа около здания литовского парламента (сейма) собралось несколько тысяч человек. Они потребовали отменить принудительную вакцинацию от коронавируса детей и взрослых, обязательное тестирование на коронавирус, а также отказаться от «паспортов возможностей», без которых, как планирует правительство, людей не будут пускать в общественные места. Протестующие заявили, что считают эти проекты нарушением прав и свободы граждан.

Митингующие скандировали «Позор», «Сейм, вон», «Шайка Ландсбергиса, вон!» и другие подобные слоганы, зажигали дымовые шашки. Некоторые пришли на мероприятие с нашивками в виде звезд Давида, утверждая, что «в стране недалеко и до газовых камер». «Мы против того, чтобы людей делили на плохих и хороших. Что теперь делать непривитым? Им придется сидеть дома, никуда не ходить», — заявил журналистам один из митингующих. По подсчетам полиции в мероприятии приняли участие 4,5 тыс. человек . При этом сами протестующие называли другие цифры. Так, телеведущий и политик Криступас Кривицкас заявил, что на площади собрались 20 тысяч человек.

Прививка или газ Фото: ТАСС/EPA/VALDEMAR DOVEIKO

Ситуация обострилась ближе к вечеру, когда толпа заблокировала все выходы и выезды из здания парламента . Президент Литвы Гитанас Науседа обратился к собравшимся. «Демократия — это не анархия. Я призываю цивилизованно — без оскорблений и нападок — позволить представителям сейма покинуть здание», — написал он в соцсетях. Увещевания на митингующих нее подействовали. Тогда полицейские приступили к рассеиванию собравшихся, начались беспорядки. Силовики распылили слезоточивый газ, нескольких сопротивлявшихся повалили на землю, надели на них наручники. Активисты ответили на это градом камней и бутылок с водой.

В ходе столкновений пострадали около десяти полицейских и сотрудников Службы общественной безопасности. Окончательно зачистить площадь силовикам удалось только к 2 часам ночи. По результатам беспорядков задержали 26 человек. Полиция Литвы объявила о начале следствия по факту организации беспорядков. Генеральный комиссар Ренатас Пожела заявил, что организаторов ожидает серьезное наказание.

Какие причины беспорядков

Поводом для беспорядков стало решение правительства ограничить права непривитых от коронавируса жителей. С 13 сентября в Литве появится так называемый «паспорт возможностей» — электронный документ, подтверждающий, что человек привит, переболел или только что сдал ПЦР-тест с отрицательным результатом. Без него нельзя будет ездить в общественном транспорте, ходить в большие магазины, посещать поликлиники и больницы (неотложную помощь им продолжат оказывать). Кроме того, закрытыми для этих людей будут рестораны, кафе, парикмахерские, салоны красоты и другие заведения. Обладатели «паспортов возможностей» смогут не надевать маски, а для «диссидентов» они останутся обязательными.

На самом деле причин больше. Правительство страны провалило борьбу с коронавирусом. В конце прошлого года Литва вышла на первое место в Европе по заболеваемости на 100 тыс. человек. Власти республики тогда ввели жесточайший локдаун, предполагавший запреты на выезд из своего муниципалитета и встречи с жителями других домов. При этом вакцинация велась довольно медленно. Одна из причин — Вильнюс демонстративно отказался от российских препаратов. При этом никаких предлогов изобретать не стали. Премьер-министр Ингрида Шимоните говорила, что Литва не будет закупать российскую вакцину даже если ее утвердит Европейское агентство по лекарственным средствам.

Тяжелая эпидемиологическая ситуация ударила и по экономике страны. Весной нынешнего года Литва вошла в тройку стран ЕС с самым высоким уровнем безработицы. При этом Вильнюс не сдерживает своих геополитических амбиций. Страна поругалась с соседней Белоруссией, конфликт привел к тяжелейшему миграционному кризису — с начала года в Литву перебрались свыше 4 тыс. беженцев-арабов. В августе к этому добавилась ссора с Китаем. Литва решила открыть у себя представительство Тайваня, в ответ Пекин отозвал посла из Вильнюса.

Нынешние беспорядки стали крупнейшими в Литве с 2009 года, когда в стране на фоне мирового кризиса решили урезать ряд социальных программ. При этом литовские политики считают, что акция вызвана не внутренними причинами, а инспирирована извне. «Это гибридная атака. Это не выражение гражданской позиции, а хорошо организованная антигосударственная деятельность, когда мы должны отозвать силы наших правоохранительных ведомств от других объектов, это можно трактовать однозначно — как хорошо организованный процесс», — заявила 11 августа глава МВД Агне Билотайте. В свою очередь, премьер-министр Ингрида Шимоните раскритиковала протестующих за использование еврейских символов. «Это недопустимая девальвация понятий, связанных с ужасной трагедией человечества», — сказала она.

Прививка или газ Фото: Global Look Press/imago images.de/Zygimantas Gedvila

Интересно, что литовский митинг предпочли не заметить в Европе, европейские СМИ о нем не упомянули. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что литовские официальные лица любят поучать и критиковать российские и белорусские правоохранительные органы за обращение с протестующими в своих странах. «Куда вдруг девается эта демократическая отдушка и либеральный флер у западных партнеров и их сателлитов, когда дело доходит до управления внутренней ситуацией и подавления протестов у себя дома?», — задалась вопросом Захарова, сопроводив пост хэштегом «это другое».

Что говорят эксперты

Эксперты говорят, что протестные выступления в Литве продолжатся . «Страна формально вроде бы благополучная — входит в ЕС, пользуется поддержкой Европы. На самом деле качество жизни в республике скромное. Значительная часть населения покинула республику, уехала на заработки, внутри Литвы накопилось недовольство действиями властей. В таких условиях, антиковидные ограничения стали поводом для протеста. При этом литовские чиновники не собираются менять свою политику, а значит акции продолжатся», — отмечает в беседе с «Известиями» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.