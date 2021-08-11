 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Наука
Ученые Австралии выявили пять новых видов пауков
Общество
В Вологде затопило улицы после мощных ливней
Мир
В Германии задержали британца по подозрению в работе на российскую спецслужбу
Общество
Площадь пожара в мордовском заповеднике за сутки увеличилась до 4,6 тыс. га
Спорт
Сборная России в отборе ЧМ-2022 сыграет с Мальтой на стадионе в Москве
Общество
Участники полярных экспедиций проголосуют в сентябре онлайн
Экономика
Крупные банки вернули ставки по вкладам на допандемийный уровень
Мир
На Украине за сутки выявлено свыше 1 тыс. новых случаев коронавируса
Наука
Пик метеорного потока Персеиды произойдет в ночь на 12 августа
/

Прививка или газ: в Вильнюсе разогнали крупнейшую акцию протеста

Беспорядки начались из-за антиковидных ограничений
Фото: Getty Images/Paulius Peleckis
Главный слайд
Начало статьи
Прививка или газ: в Вильнюсе разогнали крупнейшую акцию протеста
2021-08-11 13:51:12">
2021-08-11 13:51:12
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Вильнюсе прошла крупнейшая за последние годы акция протеста. Митинг начался мирно, но позже перерос в беспорядки. Выступление вызвано намерением правительства ограничить права непривитых от коронавируса жителей — им хотят запретить пользоваться общественным транспортом, посещать больницы и магазины. «Известия разбирались в ситуации.

Что произошло в Вильнюсе

Утром 10 августа около здания литовского парламента (сейма) собралось несколько тысяч человек. Они потребовали отменить принудительную вакцинацию от коронавируса детей и взрослых, обязательное тестирование на коронавирус, а также отказаться от «паспортов возможностей», без которых, как планирует правительство, людей не будут пускать в общественные места. Протестующие заявили, что считают эти проекты нарушением прав и свободы граждан.

Митингующие скандировали «Позор», «Сейм, вон», «Шайка Ландсбергиса, вон!» и другие подобные слоганы, зажигали дымовые шашки. Некоторые пришли на мероприятие с нашивками в виде звезд Давида, утверждая, что «в стране недалеко и до газовых камер». «Мы против того, чтобы людей делили на плохих и хороших. Что теперь делать непривитым? Им придется сидеть дома, никуда не ходить», — заявил журналистам один из митингующих. По подсчетам полиции в мероприятии приняли участие 4,5 тыс. человек. При этом сами протестующие называли другие цифры. Так, телеведущий и политик Криступас Кривицкас заявил, что на площади собрались 20 тысяч человек.

Прививка или газ
корона
Фото: ТАСС/EPA/VALDEMAR DOVEIKO

Ситуация обострилась ближе к вечеру, когда толпа заблокировала все выходы и выезды из здания парламента. Президент Литвы Гитанас Науседа обратился к собравшимся. «Демократия — это не анархия. Я призываю цивилизованно — без оскорблений и нападок — позволить представителям сейма покинуть здание», — написал он в соцсетях. Увещевания на митингующих нее подействовали. Тогда полицейские приступили к рассеиванию собравшихся, начались беспорядки. Силовики распылили слезоточивый газ, нескольких сопротивлявшихся повалили на землю, надели на них наручники. Активисты ответили на это градом камней и бутылок с водой.

В ходе столкновений пострадали около десяти полицейских и сотрудников Службы общественной безопасности. Окончательно зачистить площадь силовикам удалось только к 2 часам ночи. По результатам беспорядков задержали 26 человек. Полиция Литвы объявила о начале следствия по факту организации беспорядков. Генеральный комиссар Ренатас Пожела заявил, что организаторов ожидает серьезное наказание.

Какие причины беспорядков

Поводом для беспорядков стало решение правительства ограничить права непривитых от коронавируса жителей. С 13 сентября в Литве появится так называемый «паспорт возможностей» — электронный документ, подтверждающий, что человек привит, переболел или только что сдал ПЦР-тест с отрицательным результатом. Без него нельзя будет ездить в общественном транспорте, ходить в большие магазины, посещать поликлиники и больницы (неотложную помощь им продолжат оказывать). Кроме того, закрытыми для этих людей будут рестораны, кафе, парикмахерские, салоны красоты и другие заведения. Обладатели «паспортов возможностей» смогут не надевать маски, а для «диссидентов» они останутся обязательными.

Прививка или газ
магазин
Фото: ТАСС/Zuma

На самом деле причин больше. Правительство страны провалило борьбу с коронавирусом. В конце прошлого года Литва вышла на первое место в Европе по заболеваемости на 100 тыс. человек. Власти республики тогда ввели жесточайший локдаун, предполагавший запреты на выезд из своего муниципалитета и встречи с жителями других домов. При этом вакцинация велась довольно медленно. Одна из причин — Вильнюс демонстративно отказался от российских препаратов. При этом никаких предлогов изобретать не стали. Премьер-министр Ингрида Шимоните говорила, что Литва не будет закупать российскую вакцину даже если ее утвердит Европейское агентство по лекарственным средствам.

Тяжелая эпидемиологическая ситуация ударила и по экономике страны. Весной нынешнего года Литва вошла в тройку стран ЕС с самым высоким уровнем безработицы. При этом Вильнюс не сдерживает своих геополитических амбиций. Страна поругалась с соседней Белоруссией, конфликт привел к тяжелейшему миграционному кризису — с начала года в Литву перебрались свыше 4 тыс. беженцев-арабов. В августе к этому добавилась ссора с Китаем. Литва решила открыть у себя представительство Тайваня, в ответ Пекин отозвал посла из Вильнюса.

Нынешние беспорядки стали крупнейшими в Литве с 2009 года, когда в стране на фоне мирового кризиса решили урезать ряд социальных программ. При этом литовские политики считают, что акция вызвана не внутренними причинами, а инспирирована извне. «Это гибридная атака. Это не выражение гражданской позиции, а хорошо организованная антигосударственная деятельность, когда мы должны отозвать силы наших правоохранительных ведомств от других объектов, это можно трактовать однозначно — как хорошо организованный процесс», — заявила 11 августа глава МВД Агне Билотайте. В свою очередь, премьер-министр Ингрида Шимоните раскритиковала протестующих за использование еврейских символов. «Это недопустимая девальвация понятий, связанных с ужасной трагедией человечества», — сказала она.

Прививка или газ
вакцина
Фото: Global Look Press/imago images.de/Zygimantas Gedvila

Интересно, что литовский митинг предпочли не заметить в Европе, европейские СМИ о нем не упомянули. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что литовские официальные лица любят поучать и критиковать российские и белорусские правоохранительные органы за обращение с протестующими в своих странах. «Куда вдруг девается эта демократическая отдушка и либеральный флер у западных партнеров и их сателлитов, когда дело доходит до управления внутренней ситуацией и подавления протестов у себя дома?», — задалась вопросом Захарова, сопроводив пост хэштегом «это другое».

Что говорят эксперты

Эксперты говорят, что протестные выступления в Литве продолжатся. «Страна формально вроде бы благополучная — входит в ЕС, пользуется поддержкой Европы. На самом деле качество жизни в республике скромное. Значительная часть населения покинула республику, уехала на заработки, внутри Литвы накопилось недовольство действиями властей. В таких условиях, антиковидные ограничения стали поводом для протеста. При этом литовские чиновники не собираются менять свою политику, а значит акции продолжатся», — отмечает в беседе с «Известиями» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов говорит, что литовские власти неадекватно отреагировали на произошедшее. «Речь идет о важных социальных проблемах. Власти же вместо диалога с обществом пускают в ход дубинки и слезоточивый газ. Это не тот формат, который принят в демократическом государстве. Подобные действия непродуктивны, но литовские власти, видимо, не готовы вести себя иначе», — подчеркивает эксперт.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021