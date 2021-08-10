Замок с QR-кодом: парижские кафе закрылись для противников вакцин

Санитарный пропуск, который свидетельствует о вакцинации, отрицательном тесте на СOVID-19 или перенесенном заболевании с 9 августа стал во Франции обязательным для посещения ресторанов , бистро, баров и кафе, торговых центров, а также путешествий в поездах дальнего следования и на самолетах. «Известия» выяснили, как новая антиковидная диспозиция встречена парижанами.

Вакцинированным — лучшие места

Санитарный пропуск раньше был обязателен только для посещения театров, кинотеатров и музеев. Нововедения вызвали в стране противоречивую реакцию — большинство их поддерживают, но часть французов настроена решительно против. Манифестации проходят по субботам уже в 150 городах, собирают все больше людей и почти всегда заканчиваются ожесточенными стычками с полицией.

В соцсетях призывы к «сопротивлению» исчисляются десятками тысяч. Некоторые эксперты считают, что расширенное применение санитарного пропуска фактически вводит в стране режим обязательной вакцинации.

Симпатичный ресторан с террасой на бульваре Сен-Жермен в обеденный час 9 августа оставался наполовину пустым. Непривитые граждане не торопятся сесть за столик, хотят посмотреть, как будут дальше развиваться события. К тому же многие парижане уехали на каникулы, а туристов этим летом оказалось многократно меньше, чем в обычные годы, когда Париж посещали до 40 млн человек.

— Извините за беспокойство, но я буду вам чрезвычайно признателен, если вы мне предъявите свой санитарный пропуск, — просит меня молодой официант Жером с легкой иронией в голосе. —- Если у вас с документом все в порядке, я предложу вам лучшее место в нашем зале или на террасе.

QR-код на моем айфоне мгновенно подтвердил вакцинацию, и вся процедура проверки заняла максимум минуту.

— Сегодня первый день нового режима, и я нервничаю, — признался менеджер ресторана месье Антуан. — И клиентов у нас пока меньше обычного. Не все вакцинированы (во Франции две дозы вакцины получили немногим более половины населения. — «Известия»). Не все обзавелись санитарным «сезамом». А без него не выпьешь кофе или бокал вина. Власти дали нам неделю на обкатку новых мер, потом начнут наказывать. В итоге наша выручка снизится примерно на 40 -50 процентов. Дополнительной нагрузкой станет обязательная для всего персонала прививка, которую надо сделать до конца лета.

Дю Фюнес им поможет

По словам месье Антуана, на рестораторов возложили полицейские функции по проверке документов, и если он не будет проверять посетителей, ему грозит суровая кара. За первое нарушение ресторан закроют на неделю и оштрафуют на €1500. После третьего нарушения ресторатор может получить до года тюремного срока и штраф на €9000.

Одним из фронтраннеров протеста против пропускного режима выступил известный шеф-повар Филипп Эшебест, ресторан которого в Бордо имеет две мишленовские звезды. Подражая Луи де Фюнесу, он надел старую жандармскую форму времен комедии «Жандарм из Сен-Тропе» и с жезлом и свистком у входа в ресторан виртуозно регулировал движение клиентов с QR-кодом или без него. Его шоу на youtube посмотрели тысячи французов

В Бретани больше полусотни владельцев бистро обратились к властям с призывом: «Мы должны быть открыты для всех. «Нет» санитарным пропускам!» Местные гурманы от громких слов переходят к делу — ищут с помощью юристов легальные лазейки. Некоторые рестораторы предпочли временно закрыть свои заведения. На одной из витрин надпись: «Извините! Мы не участвуем в апартеиде!»

Тем не менее, если верить опросам, лишь немногим более трети французов поддерживают тех, кто выступает против санпропусков, в частности, в общепите.

— Не надо драматизировать ситуацию, — говорит преподавательница Сорбонны Жеральдин , с которой мы разговорились в бистро на площади Пантеон в Латинском квартале. — Не понимаю нынешнюю французскую фронду. Лишняя предосторожность не повредит, особенно сейчас, когда начинается четвертая волна пандемии.

Рестораторов, хозяев кафе, директоров кинотеатров, театров и фестивалей поблагодарил в эмоциональном обращении к своим подписчикам в Instagram и TikTok президент Франции Эмманюэль Макрон. Он заявил, что знает, каких огромных усилий требует от них введение санитарных пропусков, но речь идет о единстве всей нации .

«Наша свобода бессмысленна, если мы заражаем наших братьев, наших соседей, наших друзей, наших родителей и других людей, с которыми мы встречаемся на том или ином событии. Речь идет о гражданском долге каждого из нас», — написал президент.

Контроль и предубеждение

Сегодня, чтобы попасть в Парижскую оперу или в Лувр, надо вместе с входным билетом предъявить санпропуск. Это мера введена еще в июне, и никто не возражает. Все воспринимают ее как должное.

— Если рестораторы ропщут, то для начала пусть откажутся от субсидий, которые вовремя пандемии получают от государства, — замечает студент-юрист Жан-Кристоф. — Мои друзья предпочитают пойти в бистро, где сидят вакцинированные люди и где они чувствуют себя в безопасности.

Тем не менее, он не понимает, как будут контролировать посетителей полицейские, у которых к тому же масса других забот. Французы точно возмутятся, если они явятся в разгар обеда и потребуют документы.

Известный русский ресторан A la Ville de Petrograd («В городе Петрограде») расположен в Париже на улице Дарю напротив православного Собора Александра Невского. Его хозяйка Вероника занимает выжидательную позицию.

— Перспективы не самые радужные, — признается она. — Многое будет зависеть от того, как будет развиваться протестное движение, которое, несмотря на сезон отпусков, продолжает нарастать. В самый разгар пандемии нашему ресторану, как и другим, пришлось временно закрыться, но мы продолжали работать, раздавали бесплатные обеды для студентов из разных стран, включая Россию.

Министр здравоохранения Оливье Веран убежден, что благодаря санпропускам число вакцинированных во Франции возрастет, как минимум, на 10 млн и, значит, сократится число инфицированных. Это поможет, считает министр, избежать возвращения к комендантскому часу и карантину и облегчит работу больниц, которые переполнены пациентами.