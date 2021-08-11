Захарова прокомментировала позицию властей Литвы по протестам в Вильнюсе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала протесты в Литве и допустила, что власти страны лишают своих же граждан возможности выражать гражданскую позицию.

Так, дипломат в среду, 11 августа, в своем Telegram-канале привела слова главы МВД Литвы Агне Билотайте, которая завила, что протесты у литовского сейма в Вильнюсе в контексте ситуации с нелегальными мигрантами на полигоне в Рудининкае, расположенном неподалеку от белорусской границы, являются антигосударственной деятельностью и не имеют ничего общего с выражением гражданской позиции.

«Как интересно: граждане протестуют литовские, а к выражению гражданской позиции их протесты отношения не имеют. Получается, глава МВД Литвы лишает своих граждан самой возможности на выражение гражданской позиции?» — отметила Захарова.

Она задалась вопросом, какие формы выражения гражданской позиции, по мнению литовского МВД, являются правильными, с учетом того что руководство республики «постоянно учило сопредельные страны демократии».

10 августа в Вильнюсе прошли протесты ковид-диссидентов. В ходе акций митингующие не давали литовским депутатам покинуть правительственное здание сейма, и сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ для разгона участников протестного движения.

Захарова тогда заявила, что на митингах литовская полиция применила слезоточивый газ. При том, как напомнила дипломат, президент Литвы Гитанас Науседа в январе текущего года прокомментировал несанкционированные акции в России, сопоставив январскую ситуацию в стране с «эпохой советского диктатора Иосифа Сталина».

В этот же день правительство Латвии ввело режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на границе с Белоруссией из-за наплыва нелегальных мигрантов. Его ввели в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях республики и в городе Даугавпилсе.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 5 августа поручил силовикам усилить охрану государственной границы страны, призвав закрыть «каждый ее метр». По его словам, Минск оставляет за собой право осуществить ответные меры в том случае, если соседние государства «начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали через официальные пропускные пункты».

2 августа литовская национальная теле-радио компания LRT сообщила, что на территории полигона Рудининкае в Литве произошло волнения мигрантов, недовольных промокшими палатками и условиями проживания. Отмечалось, что местные стражи порядка применили к мигрантам слезоточивый газ.