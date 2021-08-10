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Полиция в Вильнюсе применила слезоточивый газ при разгоне митингующих

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Сотрудники правоохранительных органов Вильнюса в процессе разгона митингующих против дискриминации категории населения, которая не сделала прививку от коронавируса, применили слезоточивый газ. Об этом во вторник, 10 августа, сообщила национальная радиостанция LRT.

По сведениям литовской полиции, количество участников в акции протеста оценивается в 4,5 тыс. человек. Они выступили с обвинениями в адрес правительства: якобы действия руководства страны стимулируют дискриминацию категории непривитых граждан.

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На видеозаписях с митинга, распространенных в сети, можно увидеть, как перед зданием литовского Сейма собрались участники акции. Протестующие не давали депутатам покинуть здание правительства. Полицейские, прибывшие на место волнений, были забросаны камнями и бутылками, после чего сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и стали задерживать участников акций.

По предварительной информации, в результате волнений есть несколько пострадавших, в числе которых — один чиновник и один полицейский.

Отмечается, что часть литовских депутатов так и не смогла покинуть Сейм.

Ранее, 1 августа, правоохранительные органы Берлина в результате незаконных акций, организованных ковид-диссидентами, арестовали около 600 участников протестного движения.

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