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Полиция Берлина арестовала около 600 противников вакцин на акциях

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Сотрудники правоохранительных органов Берлина по итогам незаконных акций, организованных ковид-диссидентами, арестовали порядка 600 участников протестного движения. Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщает немецкая газета Die Welt со ссылкой на официального представителя полиции ФРГ Тило Каблица.

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Отмечается, что правительство ФРГ запретило проведение акций, однако решение властей не остановило демонстрантов, которые встретились в разных частях города.

Так, утром того дня несколько сотен человек вышли на протесты в районе Шарлоттенбург, где были зафиксированы столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. Также особый накал настроений был отмечен на Рейхштрассе.

Отмечается, что в общей сложности участие в протестах ковид-диссидентов приняли примерно 2 тыс. человек. Протестующие разошлись по разным частям Берлина, отчего над городом кружили вертолеты. Кроме того, акция спровоцировала многочисленные аварии.

По данным немецкой полиции, в столкновениях с демонстрантами пострадали офицеры.

Ранее в этот же день стало известно о том, что компания Apple удалила приложение Unjected, в котором знакомятся и общаются ковид-диссиденты, в рамках противодействия распространению ложных сведений о коронавирусной инфекции.

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