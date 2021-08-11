Захарова прокомментировала разгон митингующих в Литве

Президент Литвы Гитанас Науседа в январе текущего года прокомментировал несанкционированные акции в России, сопоставив январскую ситуацию в стране с «эпохой советского диктатора Иосифа Сталина». Однако на митингах протестующих против дискриминации категории граждан, непривитых от коронавируса, литовская полиция применила слезоточивый газ, о чем в среду, 11 августа, сообщила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она также указала на высказывание литовского лидера, в котором отмечалось, что демократия не является анархией, а свобода протестовать — свободой применять насилие.

«Куда вдруг девается вся эта демократическая отдушка и либеральный флер у западных партнеров и их сателлитов, когда дело доходит до управления внутренней ситуацией и подавления протестов у себя дома?» — говорится в тексте сообщения, опубликованного в Telegram-канале представителя внешнеполитического ведомства.

Таким образом Мария Захарова прокомментировала протесты ковид-диссидентов в Вильнюсе, которые произошли ранее этим днем, 10 августа. В ходе акций митингующие не давали литовским депутатам покинуть правительственное здание Сейма, и сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ для разгона участников протестного движения.