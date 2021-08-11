Мурашко порекомендовал пройти вакцинацию от COVID-19 в летний период

Вакцинацию от коронавируса лучше не откладывать и пройти ее в летний период. Об этом заявил журналистам в среду, 11 августа, министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Когда мы имеем профилактическое средство, когда мы можем профилактировать заболевание, когда мы можем спасти жизнь и этого не происходит, когда человек отложил на потом, <…> это ключевая вещь, которую нужно усвоить на сегодняшний день, и пройти вакцинацию. Причем своевременно пройти, а лучше пройти в летний период», — сказал Мурашко.

Он уточнил, что в летний период условия для прохождения вакцинации самые благоприятные.

Кроме этого, как указал Мурашко, эффективность вакцины «Спутник V» против тяжелого течения коронавируса превышает 95%.

Ранее в этот день заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что ситуация с распространением COVID-19 в масштабах России стабилизировалась, но при этом она все еще остается напряженной.

Днем ранее Пшеничная указала, что снизить потенциальные темпы прироста показателей по заболеваемости коронавирусной инфекцией может только вакцинация.

Мурашко 7 августа уточнял, что окончательно иммунитет к коронавирусу формируется только после полного прохождения вакцинации. Именно поэтому при использовании двухкомпонентного препарата необходимо пройти полный цикл.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.