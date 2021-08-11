Украинский полковник назвал новую российскую ракету ультимативным оружием

Украинский военный эксперт Олег Жданов в своем материале для издания «Главред» высказал предположение, что готовящийся Россией ракетный комплекс «Сармат» не будет иметь аналогов в мире, и что ни одна система ПВО не сможет перехватить эту ракету.

Материал написан к недавнему отчету «Роскосмоса» об успешном завершении наземных испытаний комплекса, который должен поступить на вооружение армии России уже в 2022 году.

Эксперт подчеркнул, что у «Сармата» впечатляющая дальность полета — он выходит на околоземную орбиту, и в его силах поразить любую цель на планете.

«По идее, от такого оружия в мире защиты не существует. Потому что эти ракеты способны выходить на гиперзвук, когда скорость будет составлять 5–7 махов (скоростей звука. — Ред.), а современные системы противоракетной обороны такие ракеты увидят, но не возьмут», — сказал он.

При этом Жданов подчеркнул, что Украине теоретический ядерный удар от России не грозит — слишком близко друг к другу находятся две страны.

Пока «Сармат» еще только готовится к выпуску, 10 августа заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко на едином дне приемки военной продукции объявил, что Ракетные войска стратегического назначения уже до конца 2021 года усилят 15 новыми межконтинентальными баллистическими ракетами.