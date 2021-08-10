Прямой эфир
Спорт
Врач российских спортсменов подтвердил отсутствие положительных проб на допинг
Армия
Тихоокеанский флот усилил меры безопасности из-за тайфуна «Лупит»
Спорт
Чемпион Олимпиады Батыргазиев с триумфом вернулся в Нижневартовск
Армия
Су-25 обеспечили огневую поддержку на учениях на границе Афганистана
Происшествия
В Москве спасли тонувшую в пруду женщину
Армия
Военные РФ продолжили патрулирование в сирийской Алеппо
Мир
Байден поблагодарил премьера Японии за проведение Олимпиады-2020
Происшествия
Один человек стал жертвой ДТП в Новой Москве
Общество
В Бурятии охотников на браконьеров поймали на браконьерстве

Су-25 обеспечили огневую поддержку на учениях на границе Афганистана

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Штурмовики Су-25 в рамках трехсторонних учений России, Таджикистана и Узбекистана обеспечили огневую поддержку мотострелковых и танковых подразделений. Об этом во вторник, 10 августа, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

Кроме того, российскими военнослужащими было обеспечено прикрытие высадки воздушного десанта.

Отмечается, что летчики вылетели с аэродрома Гиссар, после чего осуществили серию групповых авиационных ударов с применением более 350 неуправляемых авиационных ракет С-8 класса «воздух-поверхность» по мишеням, которые выступили в качестве колонны легкобронированной техники и скопления живой силы незаконного вооруженного формирования.

Авиационные удары были осуществлены на скорости, показатели которой оцениваются от 650 до 700т км/ч, и высоте, которая составила от 50 до 2,5 тыс. метров. Российские штурмовики также отработали навыки сложного пилотирования и выполнили уход из-под ударов переносных зенитных ракетных комплексов врага.

Ранее этим же днем, 10 августа, стало известно о старте активной фазы совместных военных учений России, Таджикистана и Узбекистана.

9 августа российская авиация в рамках учений на границе Таджикистана намерена отработать уничтожение живой силы и техники потенциального врага ракетно-бомбовыми ударами.

8 августа сообщалось, что российские военнослужащие вернулись в места дислокации из Узбекистана после проведения учений на границе с Афганистаном. Согласно данным ЦВО, в учениях приняли участие около 1,5 тыс. военнослужащих вооруженных сил РФ и Узбекистана. Маневры проводились со 2 по 6 августа в районе, который граничит с Афганистаном.

5 августа в ходе маневров в Сурхандарьинской области Узбекистана военнослужащие проверили накопленный боевой опыт, а также выработали оптимальные формы применения войск и общие подходы к ведению военных действий.

В тот же день сообщалось, что российские военнослужащие в ходе совместных с Таджикистаном и Узбекистаном учений испытали новые образцы военной техники. В первые дни учений военнослужащие совершили 15-километровый марш, преодолев противопехотные заграждения, ров с водой, разрушенную стену и туннель. Огневые группы отработали упражнения армейской тактической стрельбы.

2 августа Россия увеличила численность военных, задействованных в трехсторонних учениях России, Узбекистана и Таджикистана рядом с границей Афганистана, до 1,8 тыс. человек, количество военной техники было также увеличено вдвое — до 420 единиц.

28 июля российские подразделения в Таджикистане завершили перегруппировку войск рядом с границей Афганистана. Военнослужащие совершили 200-километровый марш в сопровождении вертолетов армейской авиации.

Учения проходят на фоне обострения ситуации в Афганистане. На фоне вывода американских военнослужащих из Афганистана в стране усилилось противостояние правительственных сил с боевиками движения «Талибан» (запрещено в РФ), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021