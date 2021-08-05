Военные учения при участии России начались на границе с Афганистаном

Совместные учения вооруженных сил России, Узбекистана и Таджикистана стартовали на границе с Афганистаном. В мероприятиях участвуют 2,5 тыс. военных. Об этом сообщает в четверг, 5 августа, пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

«В сложных физико-географических и климатических условиях отработаем на практике новые способы ведения боевых действий с учетом современного опыта. Изучим возможности новых образцов техники и вооружения», — рассказал на церемонии открытия учений заместитель командующего войсками ЦВО Евгений Поплавский.

По его словам, на учениях проверят накопленный боевой опыт, а также выработают оптимальные формы применения войск и общие подходы к ведению военных действий.

Ранее в этот день военные подразделения спецназа России и Узбекистана отработали ведение диверсионных действий в тылу условного противника на горном полигоне «Термез», уточнила пресс-служба. В учениях приняли участие 1,5 тыс. военнослужащих.

Отмечается, что российско-узбекское учение проходит на фоне дестабилизации обстановки в Афганистане, из-за чего требуется отработать отражение возможных угроз и практическое взаимодействие по обеспечению безопасности в регионе.

2 августа Россия увеличила численность военных, задействованных в трехсторонних учениях рядом с границей Афганистана, до 1,8 тыс. человек, количество военной техники было также увеличено вдвое — до 420 единиц.

28 июля российские подразделения в Таджикистане завершили перегруппировку войск рядом с границей Афганистана. Военнослужащие совершили 200-километровый марш в сопровождении вертолетов армейской авиации.

Москва не раз выражала обеспокоенность по поводу ситуации в Афганистане. 28 июля глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что миссия Соединенных Штатов в Афганистане провалилась. По его словам, ситуация в стране стремительно деградирует, практически выйдя из-под контроля властей, причем «Талибан» (запрещен в РФ) контролирует большую часть территории Афганистана.