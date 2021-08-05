Прямой эфир
Культура
Мероприятия «Пушкинской карты» должны будут пройти экспертизу Минкультуры
Мир
Более 80 человек пострадали при столкновениях в Ливане в день траура
Армия
Военные учения при участии России начались на границе с Афганистаном
Общество
Режим ЧС объявлен в Белогорске из-за паводка
Общество
Пассажиры экстренно севшего в Казани самолета вылетели другим бортом
Спорт
Штангистка-трансгендер объявила о готовности завершить карьеру в спорте
Происшествия
Минимум 11 человек пострадали в ДТП с вахтовым автобусом в Кузбассе
Спорт
Россиянка Тимошинина вышла в финал Олимпиады по прыжкам в воду с вышки
Общество
Профсоюзы выступили за сохранение уровня зарплат при четырехдневке

Военные учения при участии России начались на границе с Афганистаном

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Совместные учения вооруженных сил России, Узбекистана и Таджикистана стартовали на границе с Афганистаном. В мероприятиях участвуют 2,5 тыс. военных. Об этом сообщает в четверг, 5 августа, пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Центральные по Азии: РФ ответит на возможную агрессию из Афганистана
С кем из союзников по ОДКБ Москва может объединить усилия

«В сложных физико-географических и климатических условиях отработаем на практике новые способы ведения боевых действий с учетом современного опыта. Изучим возможности новых образцов техники и вооружения», — рассказал на церемонии открытия учений заместитель командующего войсками ЦВО Евгений Поплавский.

По его словам, на учениях проверят накопленный боевой опыт, а также выработают оптимальные формы применения войск и общие подходы к ведению военных действий.

Ранее в этот день военные подразделения спецназа России и Узбекистана отработали ведение диверсионных действий в тылу условного противника на горном полигоне «Термез», уточнила пресс-служба. В учениях приняли участие 1,5 тыс. военнослужащих.

Отмечается, что российско-узбекское учение проходит на фоне дестабилизации обстановки в Афганистане, из-за чего требуется отработать отражение возможных угроз и практическое взаимодействие по обеспечению безопасности в регионе.

2 августа Россия увеличила численность военных, задействованных в трехсторонних учениях рядом с границей Афганистана, до 1,8 тыс. человек, количество военной техники было также увеличено вдвое — до 420 единиц.

28 июля российские подразделения в Таджикистане завершили перегруппировку войск рядом с границей Афганистана. Военнослужащие совершили 200-километровый марш в сопровождении вертолетов армейской авиации.

Москва не раз выражала обеспокоенность по поводу ситуации в Афганистане. 28 июля глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что миссия Соединенных Штатов в Афганистане провалилась. По его словам, ситуация в стране стремительно деградирует, практически выйдя из-под контроля властей, причем «Талибан» (запрещен в РФ) контролирует большую часть территории Афганистана.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021