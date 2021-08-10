Активная фаза учений трех стран стартовала у границ Афганистана

Активная фаза совместных военных учений России, Таджикистана и Узбекистана началась у границы Афганистана. Об этом сообщил Центральный военный округ (ЦВО) во вторник, 10 августа.

«Экипажи армейской авиации России и Таджикистана применили способ огневой поддержки наступающих наземных подразделений «вертолетная карусель», уничтожив укрепленный район незаконного вооруженного формирования. Действуя в составе звеньев, экипажи боевых вертолетов Ми-24, выстроившись в боевой порядок «круг», наносили непрерывное огневое поражение по коммуникациям, командным пунктам и ходам сообщения района, занятого противником. Для этого летчики использовали неуправляемые авиационные ракеты С-8 класса «воздух-поверхность», — говорится в тексте сообщения военного ведомства.

Уточняется, что в рамках зачистки местности и ликвидации условных боевиков экипажи десантно-транспортных вертолетов Ми-8 высадили тактический воздушный десант, что позволило обеспечить огневую поддержку мотострелкам с воздушного пространства. Дополнительно летчиками были отработаны способы ухода от средств противовоздушной вражеской обороны на предельно малых высотах с учетом особенностей горного рельефа пространства.

Таким образом, по итогу авиационного удара экипажи вертолетов поразили по меньшей мере 100 наземных целей.

В учениях были задействованы российские ударные вертолеты Ми-24 и транспортно-боевые вертолеты Ми-8 различных модификаций, передает корреспондент ТАСС.

Накануне, 9 августа, стало известно о том, что российская авиация в рамках учений на границе Таджикистана намерена отработать уничтожение живой силы и техники потенциального врага ракетно-бомбовыми ударами.

8 августа сообщалось, что российские военнослужащие вернулись в места дислокации из Узбекистана после проведения учений на границе с Афганистаном. Согласно данным ЦВО, в учениях приняли участие около 1,5 тыс. военнослужащих вооруженных сил РФ и Узбекистана. Маневры проводились со 2 по 6 августа в районе, который граничит с Афганистаном.

5 августа, в ходе маневров в Сурхандарьинской области Узбекистана военнослужащие проверили накопленный боевой опыт, а также выработали оптимальные формы применения войск и общие подходы к ведению военных действий.

В тот же день сообщалось, что российские военнослужащие в ходе совместных с Таджикистаном и Узбекистаном учений испытали новые образцы военной техники. В первые дни учений военнослужащие совершили 15-километровый марш, преодолев противопехотные заграждения, ров с водой, разрушенную стену и туннель. Огневые группы отработали упражнения армейской тактической стрельбы.

2 августа Россия увеличила численность военных, задействованных в трехсторонних учениях России, Узбекистана и Таджикистана рядом с границей Афганистана, до 1,8 тыс. человек, количество военной техники было также увеличено вдвое — до 420 единиц.

28 июля российские подразделения в Таджикистане завершили перегруппировку войск рядом с границей Афганистана. Военнослужащие совершили 200-километровый марш в сопровождении вертолетов армейской авиации.

Учения проходят на фоне обострения ситуации в Афганистане. На фоне вывода американских военнослужащих из Афганистана в стране усилилось противостояние правительственных сил с боевиками движения «Талибан» (запрещено в РФ), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.