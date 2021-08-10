Суд не стал отстранять отца Бритни Спирс от контроля над ее недвижимостью

Американский суд отказался от незамедлительного рассмотрения вопроса контроля отца Бритни Спирс над ее поместьем и другой недвижимостью. Об этом 9 августа сообщается на сайте телеканала NBC.

Адвокат певицы Мэтью Розенгарт потребовал, чтобы суд либо немедленно назначил слушания, либо приостановил уже сейчас полномочия Джейми Спирса.

По словам адвоката, пока отец певицы контролирует ее поместье, ей ежедневно наносится эмоциональный, психологический и финансовый вред. Защита уверяет, что отстранение Джейми Спирса от контроля над недвижимостью певицы даст ход расследованию, как он использует деньги дочери.

Суд запрос отклонил, так что ходатайство будет рассмотрено только 29 сентября в Лос-Анджелесе.

В 2008 году суд назначил отца певицы ее опекуном на фоне психологических проблем Бритни Спирс. С того времени все финансы и даже творческие решения певицы находятся под полным контролем ее отца. Дочь даже оплачивает адвокатов Джейми Спирса, которые в данный момент борются за сохранение статуса опекунства.

На фоне происходящего фанаты иконы поп-музыки потребовали от конгресса США реформировать систему опекунства в Штатах.