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Посольство РФ указало на незаконное присутствие военных США в Сирии

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Военнослужащие Соединенных Штатов не имеют законных оснований для пребывания на территории Сирии. С таким заявлением в понедельник, 9 августа, выступило посольство России в США.

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«Факт в том, что военные силы США находятся в Сирии незаконно», — говорится в тексте заявления, опубликованного на странице российского дипломатического ведомства в Twitter.

Таким образом посольство России прокомментировало сообщение представителя международной коалиции США Уэйна Маротто, в котором говорилось, что у американских военных имеется мандат на присутствие в Сирии, что подтверждается резолюцией Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Российское ведомство указало на нелепость трактовки текста документа, посоветовав главе американской коалиции ознакомиться с положениями резолюции внимательнее.

Ранее, 7 августа, стало известно о том, что военные Соединенных Штатов перевезли 40 боевиков организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) на контролируемую американскую базу, расположенную в сирийском городе Эш-Шаддад. Агентство SANA отметило, что военнослужащие США намерены воспользоваться боевиками в своих интересах.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. В 2017 году было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков.

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