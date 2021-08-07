Сирия обвинила США в использовании боевиков ради своих интересов

Американские военные перевезли 40 сторонников организации ИГИЛ (запрещена в России) на контролируемую армией США базу в сирийском городе Эш-Шаддади, сообщает 6 августа SANA,

Как отмечает агентство, американские солдаты хотят использовать боевиков для реализации планов Вашингтона в регионе.

«Террористы ИГИЛ были переброшены из тюрем города Хасака, который контролируется ополченцами сирийских демократических сил (SDF), в районы, которые американцы оккупируют в Сирии. После этого они вооружили их и оказали материально-техническую поддержку для проведения террористических операций против жилых кварталов, объектов сирийской арабской армии и общественных объектов», — говорится в материале.

По информации источников агентства, в числе переброшенных боевиков находились руководитель шпионских группировок одной из террористических организаций и специалист по изготовлению взрывных устройств.

Ранее, 5 августа, сообщалось, что в результате минометного обстрела со стороны боевиков в сирийской провинции Хама погиб один мирный житель, еще двое ранены. Всего за сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировали 33 обстрела со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), в том числе в провинциях Идлиб, Латакия, Алеппо и Хама.

30 июля стало известно, что боевики обстреляли позиции армии Сирии под Алеппо из миномета. Так, две мины были выпущены из района населенного пункта Кафер-Ханни по позициям ВС Сирии в районе населенного пункта Урум-Эс-Сугра юго-западнее Алеппо. В результате обстрела трое военнослужащих САР получили ранения.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. В 2017 году было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков.