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Мирный житель погиб в результате обстрела в сирийской провинции Хама

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Один мирный житель погиб, еще двое ранены в сирийской провинции Хама в результате минометного обстрела со стороны боевиков. Об этом сообщил в четверг, 5 августа, замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

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«В результате минометного обстрела боевиками населенного пункта Джурин провинции Хама один мирный житель погиб, еще двое получили ранения», – сказал Кулить на брифинге.

Всего за минувшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировали 33 обстрела со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), в том числе в провинциях Идлиб, Латакия, Алеппо и Хама.

Кулить напомнил, что ЦПВС призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Накануне сообщалось, что боевики с подконтрольной Турции территории в Сирии сбросили с беспилотника бомбу, в результате атаки пятеро сирийских военных получили ранения.

Кроме того, 30 июля стало известно, что боевики обстреляли позиции армии Сирии под Алеппо из миномета. Так, две мины были выпущены из района населенного пункта Кафер-Ханни по позициям ВС Сирии в районе населенного пункта Урум-Эс-Сугра юго-западнее Алеппо. В результате обстрела трое военнослужащих САР получили ранения.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. В 2017 году было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков.

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