Не менее пяти сирийских военных ранены в результате атаки боевиков в Алеппо

Боевики с подконтрольной Турции территории в Сирии сбросили с беспилотника бомбу, в результате атаки пятеро сирийских военных ранены, сообщил 4 августа замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить.

«На позиции вооруженных сил САР в районе населенного пункта Урум-Эс-Сугра провинции Алеппо с запущенного боевиками беспилотного летательного аппарата было сброшено самодельное взрывное устройство, в результате взрыва которого пятеро сирийских военнослужащих получили ранения», — говорится в его заявлении.

В ЦПВС призвали командиров незаконных вооруженных формирований в Сирии отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования конфликта.

30 июля стало известно, что боевики обстреляли позиции армии Сирии под Алеппо из миномета. В частности, две мины были выпущены из района населенного пункта Кафер-Ханни по позициям ВС Сирии в районе населенного пункта Урум-Эс-Сугра юго-западнее Алеппо. В результате обстрела трое военнослужащих САР получили ранения.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2017 году было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков.