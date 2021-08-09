Русский ROC: как наших олимпийцев встретили в Москве

В последний раз российские спортсмены могли слышать гимн собственной страны в официальной обстановке почти месяц назад, когда улетали в Японию на подготовительные сборы перед Олимпиадой. И вот в понедельник, 9 августа, они его услышали на Красной площади, куда приехали на торжественное чествование сразу после прилета из Токио. На нем слова поддержки и благодарности в адрес атлетов высказали министр иностранных дел Сергей Лавров, заместитель председателя правительства РФ по вопросам культуры и спорта Дмитрий Чернышенко, министр спорта РФ Олег Матыцин и приехавший вместе с командой из столицы Японии президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. Боксеру Альберту Батыргазиеву подарили домру, а волейболиста Ярослава Подлесных с тремя чемоданами не пускала охрана — «Известия» встретили в Москве российских героев Токио-2020.

Путь в центр

Значительная часть спортсменов вернулась домой уже по ходу Игр. Это касалось тех, кто закончил выступления в первые дни Олимпиады и посередине дистанции Игр. Еще две недели назад в Россию прилетели триумфально выступившие тхэквондисты, завоевавшие два золота, серебро и бронзу. В конце позапрошлой и начале прошлой недель возвращались фехтовальщики, пловцы, стрелки, дзюдоисты, лучницы и теннисисты. Ближе к минувшим выходным домой вернулась часть борцов.

В понедельник на родине приземлились те, кто разыгрывал медали в последние дни Олимпиады и принял участие в воскресной торжественной церемонии закрытия Игр . Сразу после ее окончания в Москве на Васильевском спуске возле Кремля в честь спортсменов знаменитый пианист Денис Мацуев совместно с Государственным симфоническим оркестром под управлением не менее известного дирижера Юрия Башмета провели масштабный концерт. Он включал в себя микс из Первого фортепианного концерта Петра Чайковского и хита рок-группы Queen «We Will Rock You». Напомним, именно легендарное произведение Чайковского звучало на награждении российских спортсменов золотыми медалями вместо отечественного гимна, исполнение которого запрещено до декабря 2022 года из-за санкций Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), введенных из-за допинговых обвинений в адрес нашего спорта.

Запрещено было и произношение названия Россия в обозначении команды наших спортсменов. Вместо этого их называли сборной ОКР, точнее, в английской версии нашего олимпийского комитета — Russian Olympic Committee, сокращенно ROC.

— В истории олимпийского движения хештег #WewillROCyou останется как символ вашего умения и желания побеждать, — заявил во время своей речи перед спортсменами на Красной площади глава МИД РФ Сергей Лавров.

Изначально приезд последней группы олимпийцев должен был быть чуть более будничным. Их рейс был запланирован в сторону терминала С аэропорта Шереметьево. В соседнем терминале D пять лет назад встречали делегацию с прошлой летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Там же болельщики и журналисты встречали участников зимней Олимпиады в корейском Пхёнчхане в 2018 году.

Толпа людей, крики «Россия!», чествование атлетов, торжественные речи спортивных руководителей — всё это было бы и в изначальном формате. Но в итоге было решено придать еще больший масштаб событию, показав особое внимание атлетам, оказавшимся в чрезвычайно жестких условиях санкций и ковидных ограничений.

В результате «золотой рейс» из Токио перенесли в правительственный терминал Внуково-2. Туда самолет приземлился в 15:50 мск. После нескольких подходов к журналистам спортсмены на нескольких двухэтажных автобусах двинулись в сторону Большой Якиманки. По дороге их встречали толпы людей, кричавших «Россия!», махавших флагами и поздравлявших победителей и призеров Игр.

Добравшись до Якиманки, олимпийцы проследовали к Красной площади, к Васильевскому спуску, где днем ранее выступали Мацуев и Башмет. Подъезжали спортсмены отдельными партиями, не все успели к запланированному началу мероприятия, из-за чего многих из них опередили журналисты, ехавшие от Внуково-2 до Саларьево, а оттуда на метро до Охотного Ряда.

Когда все, кто надо, подтянулись к месту торжества, зазвучал гимн Российской Федерации, который невозможно было услышать во время награждений в Токио. Под него на сцену вышли олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене, золотая команда синхронисток, команда по художественной гимнастике во главе с сестрами Диной и Ариной Аверинами, олимпийский чемпион по боксу Альберт Батыргазиев, теперь уже двукратный олимпийский чемпион в вольной борьбе Абдулрашид Садулаев , выигравшие серебряные медали мужская волейбольная и женская гандбольная сборные и многие другие, включая не попавших на пьедестал участников.

— Непередаваемые эмоции! Большое спасибо болельщикам и руководителям, что так нас встретили! — сказала «Известиям» семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина. — Мы ради наших поклонников и ради нашей страны ехали в Токио и боролись там за победы. Благодарны за то, что люди так нас приветствуют.

KK1_4744 Во Внуково в понедельник приземлился последний самолет с группой российских спортсменов, принимавших участие в Олимпийских играх. Как столица встречала победителей — в фотогалерее «Известий» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына KK302510 Последним самолетом в Москву прилетели волейболисты, гимнасты, гандболисты, синхронисты и другие атлеты Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына KK301856 Когда чемпионы начали спускаться по трапу, оркестр 55-й дивизии Росгвардии исполнил торжественный марш Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына KK301634 Долгожданная встреча с семьей — в этом году спортсменам пришлось выступать без поддержки болельщиков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына KK302443 Сразу из аэропорта делегация отправилась на Красную площадь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына ZB__4709 По всему маршруту следования автобусов — от аэропорта до Кремля — олимпийцев приветствовали сотни болельщиков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе ZB__4887 В центре столицы победителей ждали поздравления и торжественный концерт Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе ZB__4942 Пианист Денис Мацуев и оркестр под управлением дирижера Юрия Башмета исполнили фрагмент из Первого концерта Чайковского — под эту музыку на Олимпиаде награждали наших спортсменов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе ZB__5032 Затем прозвучала песня We Will Rock You группы Queen, которая стала неофициальным девизом российских болельщиков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе ZB__5144 И наконец российские атлеты услышали звуки российского гимна, который так и не прозвучал в Токио Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе ZB__5012 Победителей завалили цветами Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе ZB__4981 Олимпийцам буквально не дают прохода — все стремятся сделать фото на память Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе ZB__5044 Дома можно поднимать какие угодно флаги и исполнять любые песни и мелодии Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе ZB__5066 По итогам Олимпиады-2020 сборная России заняла пятую строчку в медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе ZB__5161 По общему количеству наград Россия заняла итоговое третье место Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе ZB__4906 С 24 августа по 5 сентября в Токио пройдут XVI Паралимпийские летние игры, в которых примут участие более 200 российских спортсменов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Любовь народная

Санкции WADA и CAS, помимо прочего, предполагают запрет на посещение крупных турниров, включая чемпионаты мира и Олимпиады, высоким российским чиновникам уровня президента страны, главы правительства, его заместителей, министров и их замов, а также депутатов Государственной думы. Поэтому из крупного спортивного начальства помимо глав федераций со спортсменами в Токио было лишь руководство ОКР.

Даже курирующий спорт от правительства зампред Чернышенко и министр Матыцин остались в России. Они вместе с Поздняковым произнесли поздравительные речи на Красной площади, но самое яркое поздравление произнес Сергей Лавров.

— Нет сомнений, что ваши недоброжелатели очень хотели сделать всё, чтобы над сборной России на протяжении всех Игр довлел злой рок, — отметил министр иностранных дел. — Эта затея провалилась. От всей души я вас поздравляю с этим великолепным результатом. Неслучайно те, кто желал вам поражения и провала, просто желчно сетуют на то, что не до конца вас наказали, что нужно продолжать это делать, пока российский спорт не придет в упадок. Не получится! Когда у нас есть такие парни и девчата, это всё иллюзии. Кстати, руководство американского антидопингового комитета заявило, что результаты, которые показала российская команда, для него являются фильмом ужасов. Ужасов для тех, кто желал вам зла.

Проход на Васильевский спуск регулировался жестким пропускным режимом для журналистов. Поэтому поначалу простые болельщики не могли подойти к героям Игр. Но к концу мероприятия кордоны были сняты, поэтому целая толпа желающих окружила своих кумиров.

Особой популярностью пользовался боксер Альберт Батыргазиев. Знаменитый дагестанец, проживающий в Нижневартовске, встретил несколько десятков своих земляков, которые пришли с плакатами в честь 23-летнего чемпиона, а также подарили ему домру. Как выяснилось, неслучайно.

— Я выходил под звуки домры на свои поединки, — рассказал «Известиям» боксер. — Там много воинственных композиций, похожих на сражения. Решил, что бои на Олимпиаде можно с ними сравнить. Ведь я сражался за страну, регион, город. Рад, что удалось оправдать ожидания болельщиков. И спасибо им и руководству, что так нас встретили в Москве. Было приятно услышать гимн родной страны. Мы в Токио были лишены этой возможности, но хоть дома нас им порадовали.

Толпа окружающих Батыргазиева людей, желающих сфотографироваться и взять автографы, долго не давала ему покинуть Красную площадь, хотя родственники торопили из-за боязни опоздать на рейс в свой город. Похожая трудность была у Марии Ласицкене. Некоторых, как синхронистку Владу Чигирёву, провожали прямо до парка «Зарядье», в подземной парковке которого расположились автобусы, везшие спортсменов от Внуково-2.