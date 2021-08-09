Лавров заявил о бессмысленности попыток политизировать спорт

Российские спортсмены на Олимпийских играх в Токио подтвердили, что любые попытки политизировать спорт бессмысленны. Об этом в понедельник, 9 августа, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Вы показали профессионализм, самоотверженность, нацеленность только на победу и тем самым лишний раз только подтвердили то, что сказал недавно президент (РФ Владимир Путин. — Ред.): любые попытки политизировать спорт, политизировать Олимпийские игры бессмысленны, когда такие люди защищают честь своей страны», ­— обратился Лавров к спортсменам на праздничном концерте в честь возвращения олимпийской сборной РФ с Игр в Токио.

Дипломат добавил, что российские спортсмены отстояли честь страны на Играх в Токио, несмотря на сильнейшее внешнее давление.

«И вы всех этих политиканов посрамили. Честь вам и хвала. Вы отстояли свое достоинство, отстояли честь спорта, доказали, что честным спортсменам не страшны никакие интриги. И самое главное, конечно же, вы отстояли честь своей страны в дружном составе команды российского олимпийского комитета», — заключил глава МИД РФ.

Президент РФ Владимир Путин 6 августа заявил, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS), согласно которому российские спортсмены на крупнейших турнирах не могут выступать под национальным флагом, а также использовать гимн страны, имеет политическую окраску.

В Токио россияне выступали под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), а вместо гимна РФ звучал фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского. Эти обстоятельства Путин прокомментировал шуткой об актуальности российской классической музыки.

О недопустимости политизации Олимпиады 2 августа заявил министр спорта РФ Олег Матыцин. По его мнению, Игры должны быть временем и местом объединения, консолидации, доверия и уважения друг к другу, что и демонстрируют российские спортсмены.

8 августа в Токио завершились Олимпийские игры. Российские спортсмены, выступавшие в статусе команды Олимпийского комитета России, завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Таким образом сборная заняла пятое место в медальном зачете.

В декабре 2019 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и отстранило Россию на четыре года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Кроме того, CAS запретил России до 16 декабря 2022 года проводить Олимпийские и Паралимпийские игры, а также чемпионаты мира.