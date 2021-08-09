Прямой эфир
Общество
Путин поручил доложить о темпах вакцинации от COVID-19 в регионах РФ
Мир
Антонов оценил эффект новых санкций США против компаний РФ
Политика
Лавров заявил о подготовке Западом почвы для непризнания итогов выборов в ГД
Мир
МИД объявил о запрете на въезд в Россию ряду граждан Великобритании
Общество
В Роспотребнадзоре разъяснили порядок вакцинации для людей с хроническими болезнями
Общество
Чемпион ОИ осудил грубое заявление Белорусской ассоциации гимнастики в адрес РФ
Мир
Белоруссия попросила Россию предоставить новый кредит через ЕАБР
Спорт
Лавров заявил о бессмысленности попыток политизировать спорт
Общество
Певица МакSим обратилась к фанатам и рассказала о своем самочувствии
Сюжет:

Лавров заявил о бессмысленности попыток политизировать спорт

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские спортсмены на Олимпийских играх в Токио подтвердили, что любые попытки политизировать спорт бессмысленны. Об этом в понедельник, 9 августа, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Негатив в адрес российских спортсменов — это политическая фигня»
Серебряный призер Игр-2020 Карен Хачанов — об атмосфере олимпийского Токио и поражении от Александра Зверева

«Вы показали профессионализм, самоотверженность, нацеленность только на победу и тем самым лишний раз только подтвердили то, что сказал недавно президент (РФ Владимир Путин. — Ред.): любые попытки политизировать спорт, политизировать Олимпийские игры бессмысленны, когда такие люди защищают честь своей страны», ­— обратился Лавров к спортсменам на праздничном концерте в честь возвращения олимпийской сборной РФ с Игр в Токио.

Дипломат добавил, что российские спортсмены отстояли честь страны на Играх в Токио, несмотря на сильнейшее внешнее давление.

«И вы всех этих политиканов посрамили. Честь вам и хвала. Вы отстояли свое достоинство, отстояли честь спорта, доказали, что честным спортсменам не страшны никакие интриги. И самое главное, конечно же, вы отстояли честь своей страны в дружном составе команды российского олимпийского комитета», — заключил глава МИД РФ.

Президент РФ Владимир Путин 6 августа заявил, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS), согласно которому российские спортсмены на крупнейших турнирах не могут выступать под национальным флагом, а также использовать гимн страны, имеет политическую окраску.

В Токио россияне выступали под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), а вместо гимна РФ звучал фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского. Эти обстоятельства Путин прокомментировал шуткой об актуальности российской классической музыки.

О недопустимости политизации Олимпиады 2 августа заявил министр спорта РФ Олег Матыцин. По его мнению, Игры должны быть временем и местом объединения, консолидации, доверия и уважения друг к другу, что и демонстрируют российские спортсмены.

8 августа в Токио завершились Олимпийские игры. Российские спортсмены, выступавшие в статусе команды Олимпийского комитета России, завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Таким образом сборная заняла пятое место в медальном зачете.

В декабре 2019 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и отстранило Россию на четыре года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Кроме того, CAS запретил России до 16 декабря 2022 года проводить Олимпийские и Паралимпийские игры, а также чемпионаты мира.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021