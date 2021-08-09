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Случаев COVID-19 среди россиян внутри Олимпийской деревни не зафиксировали

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Случаев коронавируса среди россиян внутри Олимпийской деревни зафиксировано не было. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА).

«Всего за период проведения Олимпийских игр было выявлено 430 случаев заражения COVID-19, из них в Олимпийской деревне — 32 случая. Среди россиян внутри деревни случаев заражения COVID-19 зафиксировано не было», — говорится в сообщении.

В понедельник самолет с российскими олимпийцами на борту приземлился в столичном аэропорту Внуково, сообщает корреспондент «Известий».

Олимпийские игры в Токио завершились 8 августа. Российские спортсмены, выступавшие из-за ограничений Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Спортивного арбитражного суда (CAS) под флагом команды Олимпийского комитета России (ОКР), завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. В медальном зачете команда ОКР заняла пятое место.

В тот же день глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Олимпийские игры в Токио успешно проведены, несмотря на все сложности, вызванные пандемией коронавирусной инфекции. По словам главы комитета, положительные тесты на коронавирус сдали всего 0,02% участников Олимпиады, что является исключительно низким показателем.

При этом в процессе соревнований отмечалось, что спортсмены были обязаны носить медицинские маски в тех местах, где этого требуют организаторы, иначе к ним могли применить дисциплинарные меры.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходили с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях приняли участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, было разыграно 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды было 333 спортсмена.

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