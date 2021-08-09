В МИД РФ назвали незаконными односторонние санкции против Белоруссии

Применяемые в одностороннем порядке санкции против Белоруссии являются незаконными. Такое мнение высказал в понедельник, 9 августа, заместитель директора департамента информации и печати МИД России Николай Лахонин.

«Напоминаем о незаконности любых односторонних санкций, принимаемых в обход Совета Безопасности ООН. Считаем, что только сам белорусский народ вправе самостоятельно определять будущее своей страны на основе действующего национального законодательства», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Лахонин также отметил, что российская сторона будет и дальше оказывать Белоруссии и ее народу необходимое содействие в противостоянии «западному давлению и в отстаивании суверенитета».

Он также напомнил, что российское внешнеполитическое ведомство решительно осуждает любые попытки прямого и косвенного вмешательства во внутриполитические процессы Белоруссии.

Ранее в этот день стало известно, что Великобритания ввела новые санкции против Белоруссии. В частности, они запрещают полеты и посадки самолетов белорусских авиакомпаний в Британии и предусматривают запрет на предоставление техобслуживания авиапарку президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Кроме белорусского лидера, санкции затронут его старшего сына Виктора, пресс-секретаря главы государства Наталью Эйсмонт, главу администрации Игоря Сергеенко, главу комитета госбезопасности Ивана Тертеля, министра обороны Виктора Хренина, главу МВД Ивана Кубракова.

Также сообщалось, что Великобритания вводит торговые санкции в отношении белорусского калия, нефтепродуктов, товаров и технологий для перехвата и мониторинга, товаров, используемых в производстве сигарет и пр.

Лукашенко из-за введения новых санкций назвал Великобританию «американскими прихвостнями». Ранее в этот день он также заявил о готовности экспортировать калийные удобрения через РФ.

Кроме этого Лукашенко посоветовал западным странам, прежде чем вводить санкции против Белоруссии, «просто думать». По его мнению, не стоит браться за санкционные «топоры и вилы», тем более что они могут иметь обратный эффект, подчеркнул он.

21 июня Евросоюз ввел в действие четвертый пакет индивидуальных санкций против граждан Белоруссии. В список добавлены 78 физических лиц и восемь организаций, в том числе «Белаэронавигация», которую считают причастной к посадке самолета Ryanair 23 мая в Минске. Также ограничения введены против автопроизводителей МАЗ, БелАЗ и ЗАО «Новая нефтяная компания».

Также санкции против Минска ввели США, Канада. Великобритания в предыдущий раз вводила санкции в отношении 11 физических лиц и двух организаций Белоруссии также 21 июня.