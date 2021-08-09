Лукашенко заявил о готовности экспортировать калийные удобрения через РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на угрозы Литвы остановить транзит калийных удобрений. На эту тему он высказался в понедельник, 9 августа, на встрече с журналистами и общественниками.

Лидер республики напомнил о том, что в Литве призвали прекратить транспортировку продукции белорусской химической промышленности, и, в частности, калийных удобрений через свои порты.

«Мы поставим эти объемы — в Мурманске загрузим. Это не вопрос. И по Северному морскому пути кратчайшим путем поставим в Китай (это наш основный рынок) и в Индию», — цитирует лидера Белоруссии агентство «БелТА».

Кроме этого Лукашенко посоветовал западным странам, прежде чем вводить санкции против Белоруссии, «просто думать». По его мнению, не стоит браться за санкционные «топоры и вилы», тем более что они могут иметь обратный эффект, подчеркнул он.

4 августа глава литовского МИДа Габриэлюс Ландсбергис пригрозил тем, что экспорт калийных удобрений из Белоруссии через Литву может быть полностью прекращен. Эти удобрения — стратегический товар, производимый на предприятии «Беларуськалий». Именно из литовского порта в Клайпеде он из Белоруссии идет в страны Азии и Южной Америки — главные потребители продукта.

Ранее, 1 июля, Лукашенко указал на то, что Россия и Белоруссия подвергаются «неприкрытому экономическому и политическому прессингу». Глава республики считает, что целями Запада являются сдерживание развития, срыв интеграционных проектов и смена курса Минска. В свою очередь президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с Лукашенко выразил солидарность с Белоруссией, противостоящей односторонним нелегитимным санкциям со стороны стран Запада.

24 июня Евросоюз официально принял секторальные экономические санкции в отношении Белоруссии. Они включают запрет на прямую или косвенную продажу, поставку, передачу или экспорт кому-либо в Белоруссии оборудования, технологий или программного обеспечения, предназначенных для использования в мониторинге или перехвате связи, а также на технологии для использования в военных целях.

Помимо этого в конце июля ЕС пригрозил Белоруссии новыми санкциями. На этот раз они связаны с пропуском мигрантов. Сообщалось, что Евросоюз «рассмотрит возможность ограничительных мер, направленных против тех, кто занимается контрабандой мигрантов, нарушая права человека, или кто как-либо иначе причастен к торговле людьми».

Лукашенко же называл ситуацию с мигрантами на границе с Белоруссией новым способом давления на Минск. Тогда же он поручил силовикам усилить охрану государственной границы страны, призвав закрыть «каждый ее метр». Лукашенко подчеркивал, что народ Белоруссии должен чувствовать себя спокойно и защищенно.