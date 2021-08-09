В России определили порядок въезда иностранных участников ВЭФ–2021

Оперштаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции утвердил порядок въезда иностранных участников VI Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет 2–4 сентября во Владивостоке. Об этом говорится в релизе, поступившем в «Известия» в понедельник, 9 августа.

Уточняется, что правила въезда основаны на порядке, который успешно испытали на Петербургском международном экономическом форуме – 2021.

Так, основанием для получения визы иностранцами является приглашение на ВЭФ-2021. С этим документом участники могут в день обращения оформить краткосрочную однократную визу для въезда в Россию в консульских учреждениях страны за рубежом.

Кроме того, иностранным участникам мероприятия не нужно соблюдать карантин после прибытия. Для пересечения границы необходимо иметь при себе, в частности, заграничный паспорт и визу (если виза необходима для въезда в Россию), а также документ (на русском или английском языке), подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, пройденного не ранее чем за 72 часа до прибытия в Россию.

Также для посадки в самолет потребуется копия письма-приглашения на ВЭФ-2021 или письма о визовой поддержке.

С более подробной информацией о порядке въезда в Россию для иностранных участников ВЭФ-2021 можно ознакомится на официальном сайте Форума.

Ранее, 4 августа, стало известно, что молодые предприниматели, управленцы и лидеры общественного мнения регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО) приглашаются пройти отбор в формирование молодежной делегации для участия в ВЭФ-2021. Уточнялось, что открытый отбор проходит со 2 по 6 августа, принять участие в нем могут люди от 18 до 35 лет включительно.

Со 2 по 4 сентября 2021 года с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) пройдет Восточный экономический форум (ВЭФ).

На всех площадках МИЦ «Известия» будет доступна информация об основных сессиях форума, интервью с гостями и участниками, аналитические материалы по подписываемым соглашениям и многое другое в круглосуточном режиме в течение всего периода проведения ВЭФ-2021.