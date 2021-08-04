Молодых бизнесменов и управленцев пригласили на ВЭФ-2021

Молодые предприниматели, управленцы и лидеры общественного мнения регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО) приглашаются пройти отбор в формирование молодежной делегации для участия в VI Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом в среду, 4 августа, сообщает организатор ВЭФ — Фонд Росконгресс.

Отмечается, что все участники отбора будут приглашены в молодежное сообщество единого института развития — «Корпорацию развития Дальнего Востока и Арктики», а успешно прошедшие отбор получат аккредитацию на молодежную программу ВЭФ-2021 и организационную помощь в поездке во Владивосток.

Как сообщает Фонд Росконгресс, в рамках форума ежегодно проводятся мероприятия с привлечением молодых людей, заинтересованных в развитии ДФО и желающих участвовать в разработке решений, направленных на улучшение качества жизни в своем регионе.

В 2021 году планируется формирование делегации молодых предпринимателей, которые 2–3 сентября смогут посетить панельные сессии основной программы форума, а 4 сентября — выступить в качестве спикеров и участников дискуссий специальной молодежной программы. Также пройдут встречи с руководством ДФО, федеральными министерствами и ведомствами.

Сообщается, что открытый отбор проходит со 2 по 6 августа, принять участие в нем могут люди от 18 до 35 лет включительно.

Ранее, 24 июня, сообщалось, что ВЭФ-2021 во Владивостоке 2–4 сентября пройдет в очной форме и в онлайн-формате одновременно.

Ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков заявил, что Восточный экономический форум станет вторым после ПМЭФ крупным международным мероприятием в текущем году, который пройдет в гибридном формате. Ожидается участие гостей высокого уровня как в традиционном — очном, так и в онлайн-формате.

В 2020 году проведение ВЭФ было отменено из-за ухудшения эпидемиологической обстановки на фоне пандемии коронавируса. Планировалось, что V ВЭФ пройдет во Владивостоке 2–5 сентября 2020 года.