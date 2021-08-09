Вузам порекомендовали проводить экзамены для вакцинированных студентов отдельно

Минобрнауки России рекомендует вузам проводить экзамены для вакцинированных и не прошедших вакцинацию от коронавируса студентов раздельно. Об этом говорится в рекомендациях, утвержденных замглавы министерства Дмитрием Афанасьевым.

В документе, с которым 9 августа ознакомился ТАСС, также говорится, что университетам целесообразно организовать очный формат обучения для привитых или переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев студентов.

«Организациям целесообразно обеспечить вакцинацию обучающихся —иностранных граждан и лиц без гражданства (кроме лиц, не достигших возраста 18 лет или лиц, имеющих документ о прохождении вакцинации на территории иностранного государства, до принятия компетентными органами решения о признании или непризнании соответствующей вакцины на территории Российской Федерации) — за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, при наличии соответствующей возможности», — следует из рекомендаций.

Кроме того, в Минобрнауки считают целесообразным перевести не вакцинированных или имеющих медотвод студентов на удаленное обучение.

Уточняется, что рекомендации утверждены 29 июля и действуют до стабилизации эпидемиологической обстановки в субъектах России и в стране в целом.

Накануне глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что требований по обязательной вакцинации студентов от коронавируса в России нет.

Ранее, 5 августа, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что вакцинация от коронавируса для студентов не является обязательной, однако сделать прививку перед началом учебного года будет правильным решением. Она отметила, что вакцинация поможет снизить риски при начале учебного года.

Вместе с этим 25 июля в Минобрнауки сообщили, что вузы имеют право требовать от студентов справку о вакцинации от коронавируса или медицинский отвод при заселении в общежитие.

Так, в частности, вузы Петербурга не исключили возможных ограничений в отношении студентов, которые не прошли вакцинацию. Как сообщал глава совета ректоров вузов Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов, с учащимися начали проводить разъяснительную работу в пользу вакцинации.

С 18 января в стране проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.