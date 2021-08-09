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Минобрнауки рекомендовало перевести непривитых студентов на удаленку

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Минобрнауки России 9 августа рекомендовало перевести не прошедших вакцинацию от коронавируса студентов на дистанционный формат обучения. Об этом сообщается в утвержденных замглавы министерства Дмитрием Афанасьевым рекомендациях.

Привить формат: вузы получат рекомендации по защите от COVID-19
Станет ли вакцинация обязательным условием очного обучения

«С учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте РФ организациям целесообразно: <…> принимать решения об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий — для обучающихся всех форм обучения, не привившихся от коронавирусной инфекции или имеющих противопоказания к вакцинации»,— говорится в документе, с которым ознакомился ТАСС.

Кроме того, сообщается, что университетам целесообразно организовать очный формат обучения для привитых или переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев студентов.

Вместе с тем, Минобрнауки рекомендовало вузам проводить экзамены для вакцинированных и не прошедших вакцинацию студентов раздельно.

Ранее, 5 августа, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что вакцинация от коронавируса для студентов не является обязательной, однако сделать прививку перед началом учебного года будет правильным решением. Она отметила, что вакцинация поможет снизить риски при начале учебного года.

25 июля в Минобрнауки сообщили, что вузы имеют право требовать от студентов справку о вакцинации от коронавируса или медицинский отвод при заселении в общежитие.

Так, в частности, вузы Петербурга не исключили возможных ограничений в отношении студентов, которые не прошли вакцинацию.

С 18 января в стране проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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