Число случаев COVID-19 в мире превысило 202,7 млн

Число случаев коронавируса в мире составило 202 729 434. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщает Университет Джонса Хопкинса.

Лидером по числу заболевших и скончавшихся от COVID-19 остаются США, где выявлено 35 763 970 инфицированных, а число умерших составило 616 829.

На втором месте — Индия, где зафиксирована 31 969 954 случаев заражения коронавирусной инфекцией, а число летальных исходов достигло 428 309.

Третье место по числу заболевших занимает Бразилия, где с начала пандемии зарегистрированы 20 165 672 инфицированных, а умерли 563 151 человек.

С начала распространения COVID-19 число умерших в мире достигло 4 294 362 человек.

Ранее, 7 августа, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что третья волна коронавируса более агрессивна и распространяется быстрее из-за мутации штаммов.

Министр также заявил, что окончательно иммунитет к коронавирусу формируется только после полного прохождения вакцинации. Именно поэтому при использовании двухкомпонентного препарата необходимо пройти полный цикл.

6 августа вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что два компонента вакцины от коронавируса уже получили 30 млн россиян. Лидерами по охвату населения вакцинацией, по ее словам, являются Московский регион, Белгородская, Тюменская, Тульская и Сахалинская области, а также Чеченская Республика, Республика Тыва и Чукотский автономный округ.

5 августа Мурашко отметил, что ситуация с COVID-19 в России стабилизируется, прирост пациентов в целом замедлился в основном за счет таких регионов, как Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

С 18 января в стране проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

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