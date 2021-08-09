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ФСБ рассекретила японское руководство к пыткам пленных во время Второй мировой войны

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России впервые рассекретила архивные материалы Генштаба Квантунской армии Японии, в которых описаны изощренные способы пыток военнопленных во время Второй мировой войны.

Среди архивных материалов — так называемое «Руководство по службе секретной войны», подготовленное Исследовательским отделом Генерального штаба Японии и содержавшее основные положения допроса, пишет 9 августа «РИА Новости».

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Отмечается, что в этом документе описано, как сделать так, чтобы «пытка <…> не имела дурных последствий», то есть, чтобы на телах военнопленных в итоге не оставалось ран и шрамов.

«Пытка, причиняя физические страдания, должна поддерживаться и продолжаться таким образом, чтобы (допрашиваемому) не было иных способов избавиться от страданий, кроме дачи правдивых показаний», — говорилось в руководстве страны восходящего солнца.

Однако у волевых людей пытка может усилить желание сопротивляться, «а после удачного допроса оставить озлобление против империи», полагали в японском Генштабе.

Далее в руководстве приводились примеры таких пыток. Например, рекомендовалось, положив допрашиваемого, «топтать ему внешнюю щиколотку».

«Заставлять сидеть прямо и неподвижно. Заложив между пальцами по карандашу, недалеко от оснований пальцев, связать концы пальцев веревкой и шевелить их. Положив допрашиваемого на спину, ноги рекомендуется положить немного выше, капать воду одновременно в нос и рот», — отмечалось в материале.

После применения пыток японские генштабисты советовали убедить лицо, над которым совершались изуверства, в том, что применение к нему пытки было вполне естественной мерой.

Ранее, 8 августа, ФСБ впервые рассекретила архивные материалы, доказывающие подготовку Японии к войне с СССР еще в 1938 году. Так, среди обнародованных документов, в том числе трофейных, представлен приказ № 70 частям 3-й армии от 9 августа 1938 года, отданный во время советско-японского военного конфликта в июле-августе того же года у озера Хасан.

Отмечается, что информацию о подготовке японских военных также подтверждает допрос последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады.

В годы Второй мировой войны Япония была союзником гитлеровской Германии и не отказалась от плана войны против СССР. По итогам войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор. Основной загвоздкой в достижении договоренностей являются притязания Токио на Южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя после войны они перешли к СССР.

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