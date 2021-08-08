ФСБ рассекретила доказательства подготовки Японии к войне с СССР

Федеральная служба безопасности РФ впервые рассекретила архивные материалы, доказывающие подготовку Японии к войне с СССР еще в 1938 году.

Так, среди обнародованных документов, в том числе трофейных, представлен приказ № 70 частям 3-й армии от 9 августа 1938 года, отданный во время советско-японского военного конфликта в июле-августе того же года у озера Хасан, пишет 8 августа «РИА Новости».

Отмечается, что информацию о подготовке японских военных также подтверждает допрос последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады. Он был проведен в декабре 1949 года во время подготовки к Хабаровскому процессу над японскими военными преступниками.

Тогда, согласно протоколу допроса, Ямада признал, что приказ частям 3-й армии о приведении их в боевую готовность на случай возникновения военных действий с СССР он отдал еще в январе 1938 года. Ямада стал командующим 3-й армией, размещавшейся в Маньчжурии на границе с Советским Союзом именно в январе 1938 года, а главнокомандующим Квантунской армией он был назначен в 1944 году.

По его словам, приказ № 70 «свидетельствует об усилении готовности к войне против Советского Союза». Как отмечают специалисты, японские военные тогда оценивали состояние советских войск и надежность их обороны, проводя масштабную «разведку боем». Так, 3-я японская армия выдвинулась для сосредоточения в район южнее Сяосуйфын и в район между Силиньхэ и Мулин.

В итоге длившиеся на протяжении двух недель бои закончились победой Красной армии.

Командующий 3-й армией имел в своем распоряжении 7-ю дивизию, 11-й и 12-й полевые зенитные артиллерийские отряды, а также 8-й временный автоотряд. Также, как указывается, 11-й авиаполк разворачивался в поселке Туаньшаньцзы, а 1-я эскадрилья 16-го авиаполка — в районе Тайпинлин. Они должны были «прикрывать переброску 2-й и 7-й дивизий и сбивать самолеты противника, препятствующие этому».

В апреле текущего года председатель научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО), доктор исторических наук Анатолий Кошкин рассказал «Известиям», как в апреле 1941 года, был подписан Пакт о нейтралитете между Японией и СССР. Москва преследовала цель избежать войны на два фронта, а Токио под прикрытием пакта стремился получить время для выбора направления удара — на север против Советского Союза или на юг против Великобритании и США.

Так, по словам эксперта, заключение подобного соглашения еще с одним членом Тройственного пакта неизбежно вело к новым проблемам во взаимоотношениях с западными державами, которые могли расценить действия СССР как провоцирующие Японию на расширение экспансии в Восточной Азии и на Тихом океане.

В годы Второй мировой войны Япония была союзником гитлеровской Германии и не отказалась от плана войны против СССР. По итогам войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор. Основной загвоздкой в достижении договоренностей являются притязания Токио на Южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя после войны они перешли к СССР.