Олимпийцы из Греции пожертвуют часть призовых пострадавшим от пожаров

Мужская сборная Греции по водному поло, завоевавшая серебро на Олимпийских играх в Токио, пожертвует пострадавшим от лесных пожаров в Элладе половину своих призовых. Об этом 8 августа рассказал капитан команды Яннис Фунтулис.

«Учитывая тяжелые времена, которые переживает наша страна, мы считаем своим долгом помочь, пожертвовав половину суммы пострадавшим от пожаров», — приводятся слова Фунтулиса на сайте Национального олимпийского комитета Греции.

Отмечается, что денежное вознаграждение греческим олимпийцам обещал выплатить владелец футбольного клуба «Олимпиакос» Вангелис Маринакис.

Сборная Греции в финале турнира по водному поло «Токио-2020» уступила команде Сербии со счетом 10:13.

В Греции уже более 10 дней стоит аномальная жара. Столбик термометра поднимался местами до отметки +47 градусов. Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) указали, что Греция столкнулась с сильнейшей с 1987 года жарой.

Из-за аномальной температуры лесные пожары на этой неделе возникли на греческом острове Эвбея (Эвия), где пришлось превентивно эвакуировать несколько деревень в горах. В районе Афин природный пожар привел к перекрытию автомагистрали, связывающей столицу с севером и югом страны.

Кроме того, пожары возникли на полуострове Пелопоннес, где зафиксировано самое серьезное возгорание. Отмечается, что огонь не распространился на зону, где расположены отели, поэтому жизни и здоровью гостей, находящихся на отдыхе в данном регионе, ничего не угрожает.

4 августа стало известно, что Россия помогает Греции в тушении крупных лесных пожаров.