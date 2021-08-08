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Началась церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио
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Началась церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио

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Церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр началась на Национальном стадионе в Токио 8 августа.

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Она проходит без зрителей. Знаменосцем россиян на церемонии закрытия стал двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев. В Токио он завоевал награду высшей пробы в весовой категории до 97 кг.

Олимпийские игры проходили в период с 23 июля по 8 августа. Сборная Олимпийского комитета России (ОКР) завоевала 71 награду и заняла пятое место в медальном зачете. В Токио россияне завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.

Победу в зачете одержала команда США (‪39-41-33‬). Вторыми стали китайцы (‪38-32-18‬), на третьем месте — японцы (27-14-17), пишет «Спорт-Экспресс».

Президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что доволен результатом сборной на Олимпиаде. По его словам, у российских спортсменов есть большой потенциал, чтобы завоевать больше медалей на следующих Играх, которые пройдут в 2024 году в Париже.

Российские спортсмены в Токио завоевали больше золотых медалей, чем на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, а также превзошли результаты Олимпиад 2012 и 2016 годов по общему числу медалей.

Как отметил глава комитета Государственной думы по делам национальностей, бывший тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев, российские спортсмены показали блестящий результат на Олимпийских играх. Их не сломили ни провокации, ни ограничения.

«Наши спортсмены демонстрировали, не побоюсь сказать этого слова, настоящий героизм. Тут можно привести в пример и Мадину Таймазову, которая проявила настоящие патриотические чувства, чувство борьбы за результат. И так можно сказать абсолютно про каждый вид спорта и про каждого спортсмена», — подчеркнул Газзаев в беседе с «РИА Новости».

Он отметил, что, несмотря на «необъективное и предвзятое судейство», российская команда проявила себя лучшим образом, а отсутствие гимна и флага стало мощным стимулом для сборной.

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