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Глава МИД Чехии назвал способ улучшить отношения с Россией

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Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек сообщил, что российско-чешские отношения не сдвинутся с точки замерзания, пока Россия не исключит республику из списка недружественных стран. Об этом он заявил в интервью, опубликованном в субботу, 7 августа, на сайте газеты Právo.

«Чтобы произошло улучшение наших отношений, а это бег на длинную дистанцию, я бы рассматривал как важный шаг то, что Чехия будут исключена из списка недружественных [России] государств. В данной ситуации мяч находится на стороне России. Но это вопрос месяцев, а возможно, и лет», — отметил министр.

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Вместе с тем он обратил внимание на то, что Чехии необходимо заново выстраивать политические отношения с Россией.

«Наши политические отношения необходимо выстраивать снова. Это никто не ставит под сомнение. Я созвал [в МИД] закрытый круглый стол для представителей парламентских партий, чтобы мы дискутировали, какие у нас представления об отношениях с Россией. Хорошо, чтобы в Чехии по такому принципиальному [вопросу] была бы максимально широкая политическая поддержка», — сказал он.

Министр также отметил, что вопрос о дальнейшем развитии отношений Праги с Москвой с чешской стороны предстоит решать новому правительству республики. Оно должно быть сформировано по итогам парламентских выборов, которые пройдут в октябре.

«Решать это будет уже будущее правительство. Мы можем [лишь] помочь [этому процессу] тем, что проведем аудит чешско-российских отношений», — заключил Кулганек.

Отношения между Москвой и Прагой ухудшились в апреле. Тогда Чехия обвинила Россию в причастности к взрывам на военных складах, которые произошли в 2014 году в деревне Врбетица на востоке республики. В итоге Прага выслала 18 российских дипломатов, Москва ответила на это высылкой 20 чешских. Далее страны привели к паритету численность дипмиссий.

14 мая правительство РФ утвердило перечень «недружественных» России стран, в который попали Чехия и США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в тот же день отметил, что небольшое число стран в этом перечне говорит о готовности Москвы к диалогу.

Позднее, 4 июня, президент России Владимир Путин заявил о том, что страна может привлекать инвестиции из США и Чехии через организации, которые не воспринимают Москву как врага.

По словам директора Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина, российская сторона заинтересована в сокращении, а не в расширении списка недружественных стран. В то же время Песков уточнил 1 июля, что в список попадают только те, кто переходит границы разумного.

В свою очередь официальный представитель российского МИДа Мария Захарова рассказала, что указанный перечень является не инструментом политической деятельности, а ответной мерой. Она также отмечала, что не располагает информацией о возможном расширении списка.

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