Политолог оценил ситуацию между Израилем и Ливаном после обстрелов

Возникшая между Израилем и Ливаном конфликтная ситуация в приграничной зоне вряд ли будет расширяться и ограничится мелкими «укусами». Об этом в пятницу, 6 августа, заявил «Известиям» востоковед Вячеслав Матузов.

«Эта конфликтная ситуация вряд ли будет расширяться, потому что ни та ни другая сторона не заинтересованы вокруг каких-то масштабных военных действий. Это, скорее всего, какая-то провокационная акция», — сказал он.

По словам эксперта, таким образом Израиль пытается найти выход конфронтации с Ираном. При этом он отметил, что до сих пор нет ясности в том, кто совершил обстрел израильской территории, а ливанское движение «Хезболла» отмежевалось от этих действий. Как предположил Матузов, обстрелять территорию Израиля могли какие-то «неконтролируемые элементы».

При этом востоковед указал на то, что данная ситуация в настоящее время «выгодна и для внутриполитических разборок» в самом Израиле, поскольку там и сторонники экс-премьера страны Биньямина Нетаньяху, и коалиция, которая сформировалась в результате последних парламентских выборов, нуждаются в каком-то локальном обострении на внешнем периметре.

«Я не думаю, что сейчас Израиль готов к какому-то широкомасштабному вторжению в Ливан, эти времена прошли, сейчас другая обстановка, другие возможности у той и другой стороны, поэтому я думаю, что все это ограничится мелкими «укусами» в приграничной зоне, не более того», — заключил Матузов.

Ранее в этот день сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля, это произошло второй раз за неделю.

Также сообщалось о проведении премьер-министром страны Нафтали Беннетом совещания с министром обороны Бени Ганцем, начальником Генштаба Армии обороны Израиля Авивом Кохави и руководством системы безопасности в связи с ракетными обстрелами севера страны со стороны Ливана.

Накануне военно-воздушные силы (ВВС) Израиля атаковали ливанские объекты инфраструктуры, использующиеся в террористических целях. Предположительно, удары были нанесены по укрытиям радикальных палестинских групп, которые выпускают ракеты по израильским поселениям.

В среду, 4 августа, пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что артиллерия трижды атаковала цели вдоль границы с Ливаном в ответ на запуск трех ракет по территории еврейского государства. Уточнялось, что две ракеты упали в Израиле, одна — на территории Ливана.